У Миколаєві частково змінили графіки погодинних відключень

У Миколаєві змінили графіки відключень, фото МикВісті

Миколаївобленерго повідомило про тимчасову зміну черг погодинних графіків відключень світла.

Про це йдеться у публікації «Миколаївобленерго».

Повідомляється, що зміна приналежності до черги ГПВ пов’язана з перезаживленням даних споживачів за резервною лінією.

«Шановні мешканці Миколаєва, адреси яких знаходяться в переліку нижче, будь ласка, в подальшому орієнтуйтеся на години відключення «нової» для вас черги: раніше ви відключалися за 6 чергою ГПВ, зараз – належите до 4 черги ГПВ», - йдеться в повідомленні.

Вул. Будівельників, 11А; 13; 15/1; 17; 15/2; 15Б;

Вул. Ковальська, 190; 190/1;192;192А; 192Б; 192В; 192Г; 192/5; 207; 211; 213/3; 213;

Вул.7 Слобідська, 63; 63А; 65; 65А; 65Б; 67; 69; 69А; 70; 70/1; 70В; 70Б; 70А; 70/15; 71; 72/2; 73; 73А; 75; 75А; 77; 79; 81; 81А; 83; 83А; 85; 85А; 87; 87А; 87Б; 89; 89А; 89Б; 91;

Вул.9 Слобідська, 44; 49; 69;

Пр. Богоявленський, 21; 8А;

Вул.6 Слобідська,48; 50; 50А; 50/1; 52;52/1; 54; 54/56; 58; 60;60/2;62; 64; 66; 68;68/1; 68Б; 68А; 68А/1; 70; 70А;72; 74; 76; 78; 80; 82; 84; 86; 59; 59А; 59Б; 61; 63; 65; 67; 69; 71; 73; 75; 77; 79; 81В; 83; 85; 87; 89; 91; 93; 95;

Вул. Погранична, 19В; 19Б; 20В; 20Б;131А; 133; 135; 143; 145; 147;147А; 147/1; 151; 151/2; 153; 153А; 155; 155Б; 157; 157/1; 157/1; 155Б; 167; 195/1; 204; 204/1А; 210;208/3; 206А; 188; 188А; 190; 192; 194; 198/3; 198А; 200; 202; 204/1; 204/2; 212; 212А; 214; 216; 216/1;218; 220; 220/1; 224; 224А; 226; 228; 228А; 230; 230/2; 216А; 232;

Вул. Ігоря Бедзая, 93; 93/1; 93; 93/1; 169; 171; 171А; 173; 175; 177; 179; 181; 183;185; 189; 189А; 191; 193; 193А; 195; 44/364;

Вул. 5 Слобідська, 76; 74; 94; 94А; 94Б; 94Б/1; 96; 97; 97А; 98; 99; 99/2; 99/3; 99А; 99Б; 100; 101; 101А; 101Б ; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 108А; 109; 110; 111; 113; 120; 122; 128; 130; 132;

Вул.8 Слобідська, 101; 68; 68А; 70; 70А; 72; 74; 89; 91; 93; 93А; 95; 97; 99; 99/1; 74А; 72/1;

Вул. Внутрішньоквартальний проїзд, 2; 8;

Вул. Узвіз Кабатажний, 18.

Графіки відключень

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги — обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги — відповідальність обленерго.

Від 1 вересня відбувся перехід на нові погодинні графіки відключення світла у Миколаївській області. Їх можна переглянути за цим посиланням.