Тонни мертвої риби на березі: у Корабельному районі Миколаєва фіксують масовий мор риби
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- Альона Коханчук
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17:28, 02 вересня, 2024
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У Корабельному районі Миколаєва масово гине бичок. Місцеві мешканці фіксують тонни загиблої риби на березі.
Відео, де видно вкритий берег мертвою рибою, надіслали читачі «МикВісті».
У Державній екологічній інспекції Південно-західного округу відреагували на подію. Там повідомили, що фахівці вже взяли проби води та виявили причину мору риби.
Вказується, що на території пляжу «Чайка» вода мала зелено-білий колір та характерний запах сірководню.
«За результатами лабораторних досліджень встановлено, що рівень розчиненого кисню в воді майже нульовий, а рівень сірководню перевищує допустимі норми у 4,1 та 7,8 разів (проби відібрані у двох місцях)», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у липні 2024 року екологи встановили причину замору риби у річці Південний Буг в мікрорайоні Матвіївка. У воді перевищував амонійний азот.