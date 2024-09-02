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Тонни мертвої риби на березі: у Корабельному районі Миколаєва фіксують масовий мор риби

Мор риби в Миколаєві. Фото: Державна екологічна інспекціяМор риби в Миколаєві. Фото: Державна екологічна інспекція

У Корабельному районі Миколаєва масово гине бичок. Місцеві мешканці фіксують тонни загиблої риби на березі.

Відео, де видно вкритий берег мертвою рибою, надіслали читачі «МикВісті».

У Державній екологічній інспекції Південно-західного округу  відреагували на подію. Там повідомили, що фахівці вже взяли проби води та виявили причину мору риби.

Вказується, що на території пляжу «Чайка» вода мала зелено-білий колір та характерний запах сірководню.

«За результатами лабораторних досліджень встановлено, що рівень розчиненого кисню в воді майже нульовий, а рівень сірководню перевищує допустимі норми у 4,1 та 7,8 разів (проби відібрані у двох місцях)», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у липні 2024 року екологи встановили причину замору риби у річці Південний Буг в мікрорайоні Матвіївка. У воді перевищував амонійний азот.

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