У Хаджибейському лимані зафіксували мор риби: екологи проводять перевірку
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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На території Одеської області 13 липня екологи зафіксували масову загибель риби у Хаджибейському лимані. Причини встановлюють.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
За попередніми висновками, масова загибель водних організмів може бути спричинена такими факторами:
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підвищеною температурою води;
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зниженням рівня розчиненого кисню;
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процесами гниття водоростей;
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підйомом сірководню з дна водойм.
Фахівці інспекції вже відібрали зразки води для лабораторного аналізу. Дослідження допоможуть встановити остаточні причини загибелі риби.
Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині чоловік незаконно ловив рибу в Бузькому лимані. Серед улову була червонокнижна севрюга, а загальну суму збитків державі оцінили майже у 300 тисяч гривень.
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