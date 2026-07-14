У Хаджибейському лимані зафіксували мор риби: екологи проводять перевірку

У Хаджибейському лимані зафіксували мор риби. Фото: Держекоінспекція

На території Одеської області 13 липня екологи зафіксували масову загибель риби у Хаджибейському лимані. Причини встановлюють.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

За попередніми висновками, масова загибель водних організмів може бути спричинена такими факторами:

підвищеною температурою води;

зниженням рівня розчиненого кисню;

процесами гниття водоростей;

підйомом сірководню з дна водойм.

У Хаджибейському лимані зафіксували мор риби. Фото: Держекоінспекція У Хаджибейському лимані зафіксували мор риби. Фото: Держекоінспекція

Фахівці інспекції вже відібрали зразки води для лабораторного аналізу. Дослідження допоможуть встановити остаточні причини загибелі риби.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині чоловік незаконно ловив рибу в Бузькому лимані. Серед улову була червонокнижна севрюга, а загальну суму збитків державі оцінили майже у 300 тисяч гривень.