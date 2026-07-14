 У Хаджибейському лимані зафіксували мор риби: екологи проводять перевірку

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Головна Новини Екологія 19:39, 14 липня, 2026

У Хаджибейському лимані зафіксували мор риби: екологи проводять перевірку

У Хаджибейському лимані зафіксували мор риби. Фото: ДержекоінспекціяУ Хаджибейському лимані зафіксували мор риби. Фото: Держекоінспекція

На території Одеської області 13 липня екологи зафіксували масову загибель риби у Хаджибейському лимані. Причини встановлюють.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

За попередніми висновками, масова загибель водних організмів може бути спричинена такими факторами:

  • підвищеною температурою води;

  • зниженням рівня розчиненого кисню;

  • процесами гниття водоростей;

  • підйомом сірководню з дна водойм.

У Хаджибейському лимані зафіксували мор риби. Фото: ДержекоінспекціяУ Хаджибейському лимані зафіксували мор риби. Фото: Держекоінспекція
У Хаджибейському лимані зафіксували мор риби. Фото: ДержекоінспекціяУ Хаджибейському лимані зафіксували мор риби. Фото: Держекоінспекція

Фахівці інспекції вже відібрали зразки води для лабораторного аналізу. Дослідження допоможуть встановити остаточні причини загибелі риби.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині чоловік незаконно ловив рибу в Бузькому лимані. Серед улову була червонокнижна севрюга, а загальну суму збитків державі оцінили майже у 300 тисяч гривень.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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