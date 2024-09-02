Шкільний дзвоник у Миколаєві пролунав для 2581 першокласника

В Миколаївській області стартував новий навчальний рік: 75 тисяч учнів вийшли на уроки. Архівне фото: МикВісті

У понеділок, 2 вересня, в Миколаєві офіційно стартував новий навчальний рік. Цього року шкільний дзвоник лунав для 2581 першачка.

У той же час випускників у Миколаєві налічується понад 2077, повідомили у Миколаївській міській раді.

Загалом же навчальний рік у Миколаєві розпочали майже 38 тисяч учнів.

Нагадаємо, що з 2 вересня в Миколаївській області розпочали навчання близько 75 тисяч учнів, які відвідуватимуть заняття офлайн або в змішаній формі.

Також зазначимо, що у Миколаєві з 2 вересня в очній та змішаній формі запрацюють 26 шкіл, які мають облаштовані укриття. Раніше міська влада планувала відкрити для очного навчання 40 шкіл у Миколаєві. Але батьки самостійно обиратимуть формат навчання для дітей.

У Миколаєві у школах цьогоріч навчатиметься 37 671 учень. Порівняно з попереднім 2023-2024 навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 531 дитини.

Також раніше начальниця управління освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська повідомила, що у Миколаївській області спостерігається дефіцит вчителів різних предметів. Найбільше заклади освіти потребують викладачів хімії, фізики та біології.

Проте, у Миколаєві через відтік школярів вирішили обʼєднати класи в навчальних закладах, які працюватимуть дистанційно. Через це частину вчителів доведеться скоротити. В управлінні освіти обіцяють влаштувати педагогів, які підпадають під скорочення, у інші навчальні заклади, де не вистачає працівників.

У матеріалі Міністерства освіти від 5 червня 2024 року йдеться про те, що наповнюваність класів, які вчаться дистанційно у 2024-2025 навчальному році, може бути більшою за 24 учні (для перших класів) та за 30 учнів (для інших класів). Ця норма чинна під час дії воєнного стану. У той час коли наповнюваність класів, які вчаться очно або у змішаному форматі не має перевищувати 24 учні у початкових та 30 у інших класах.