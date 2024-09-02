Розвиток відновлювальних джерел енергії. Фото: pixabay

У Коблівській громаді до 2027 року планують побудувати дві сонячні електростанції та одну вітроенергетичну електроустановку.

Такі плани зафіксовані в затвердженій стратегії відновлення та розвитку Коблівської сільської територіальної громади до 2027 року.

Зазначається, що громада розташованої на узбережжі Чорного моря, з високим рівнем сонячної інсоляції та вітрами, тому територія придатна для розвитку сонячної енергетики та розбудови вітрових установок.

В Коблівській громаді на території населених пунктів Тузли та Анатолівка вже встановлені вітрові електростанції. У стратегії розвитку на найближчі роки передбачено:

будівництво сонячної електростанції потужністю 5 МВт у селі Рибаківка Миколаївської області;

будівництво сонячної електростанції потужністю 50 МВт в селі Тузли Миколаївської області;

будівництво першої черги Коблівської ВЕС (вітроенергетичної електроустановки, — прим.) потужністю 9,6 МВт в селі Тузли Миколаївської області;

Також вказується, що у березні 2024 року вже затвердили місця для розміщення об’єктів альтернативної енергетики.

Раніше у матеріалі «МикВісті» про те, як живе та які плани на відновлення має Коблівська громада повідомлялося, що громада працює над виготовленням генерального плану та програмою відновдення.