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У Коблівській громаді планують будівництво сонячних станцій та вітрових установок

Розвиток відновлювальних джерел енергії. Фото: pixabayРозвиток відновлювальних джерел енергії. Фото: pixabay

У Коблівській громаді до 2027 року планують побудувати дві сонячні електростанції та одну вітроенергетичну електроустановку.

Такі плани зафіксовані в затвердженій стратегії відновлення та розвитку Коблівської сільської територіальної громади до 2027 року.

Зазначається, що громада розташованої на узбережжі Чорного моря, з високим рівнем сонячної інсоляції та вітрами, тому територія придатна для розвитку сонячної енергетики та розбудови вітрових установок.

В Коблівській громаді на території населених пунктів Тузли та Анатолівка вже встановлені вітрові електростанції. У стратегії розвитку на найближчі роки передбачено:

  • будівництво сонячної електростанції потужністю 5 МВт у селі Рибаківка Миколаївської області;
  • будівництво сонячної електростанції потужністю 50 МВт в селі Тузли Миколаївської області;
  • будівництво першої черги Коблівської ВЕС (вітроенергетичної електроустановки, — прим.) потужністю 9,6 МВт в селі Тузли Миколаївської області;

Також вказується, що у березні 2024 року вже затвердили місця для розміщення об’єктів альтернативної енергетики.

Раніше у матеріалі «МикВісті» про те, як живе та які плани на відновлення має Коблівська громада повідомлялося, що громада працює над виготовленням генерального плану та програмою відновдення. 

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