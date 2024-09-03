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На Миколаївщині зафіксували африканську чуму свиней: запроваджено карантин, — Держпродспоживслужба

Африканська чума свиней, Фото: ДержпродспоживслужбаАфриканська чума свиней, Фото: Держпродспоживслужба

31 серпня на узбіччі дороги Кропивницьке — Платонове біля 1 кілометра від селища Врадіївка Первомайського району виявили рештки свиней.

Під час дослідження встановили африканську чуму свиней (АЧС), повідомили в Держпродспоживслужбі Миколаївської області.

Зазначається, що з метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху АЧС у неділю, 1 вересня було проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Врадіївській селищній раді. На засіданні вирішили, що з 1 вересня буде встановлений карантин.

«На даному етапі вживаються заходи щодо ліквідації спалаху АЧС відповідно до вимог Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней», — повідомили Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, що останній раз у Миколаївській області фіксували африканську чуму свиней у минулому році.

До цього вона була зафіксована у 2021 році. Тоді у підсобному господарстві Виноградівського психоневрологічного інтернату було зафіксовано загибель девʼяти свиней віком від чотирьох місяців до двох років.

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