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Завербований житель Очакова про мотиви роботи на росіян: «Я мав виконати свій борг»

Працівник одного з підприємств Очакова, якого підозрюють у співпраці зі спецслужбами Російської Федерації, вважає інформаційну роботу на ворога своїм боргом.

Про це він розповів у документальній стрічці, опублікованій на YouTube-каналі «Настоящее время. Док». 

Чоловік народився в селищі Шкотово в Приморському краї Росії в родині військового. Після навчання в школі вступив до військового училища, а пізніше переїхав до Миколаївської області, де служив останні 14 років.

— Якби я знав, до чого це все призведе, плюнув би і поїхав у Росію. Я чотири рази відмовлявся від посади полковника у Криму із міркувань, що все таки в Очакові у мене дім. Куди б я не переїхав, я хотів би, щоб сімʼя була зі мною. Житла не давали, а у мене двоє дітей, везти їх у незрозуміле місце…, — розповів підозрюваний.

Ще під час навчання в Росії чоловіка завербували, а після переїзду в Україну він жив зі статусом «сплячого агента» в очікуванні наказу, каже речник Служби безпеки України Артем Діхтяренко.

Герой документального фільму, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами, скриншот з YouTube-каналу «Настоящее время. Док»Герой документального фільму, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами, скриншот з YouTube-каналу «Настоящее время. Док»

З початку вторгнення наказ від російських кураторів надійшов і чоловік почав виконувати доручення, зокрема по збору інформації про Збройні сили України. Крім того, він передавав також дані про підприємство, на якому працював сам.

— Я знав, що рано чи пізно мене закриють. Але я мав виконати свій борг. Якби у мене був навіть мільйонний шанс, я б це зробив, — сказав чоловік.

З інтервʼю стало відомо, що син чоловіка служить в лавах ЗСУ. Проукраїнську позицію сина він назвав власною помилкою у його вихованні. 

— Вас не зупинило в співпраці з росіянами, що це могло вбити вашого сина?, — запитав журналіст.

— Так і мене могло вбити. Скільки прильотів було в Миколаєві, — відповів підозрюваний.

— Це ваш син.

— Він військова людина.

— Це вихваляння війни, а він ваш син.

— Син… Я виховав його хорошим, порядним, ерудованим, інтелектуальним. Але, на жаль, похибка вийшла.

Нагадаємо, у документальному фільмі також показали перші кадри затримання у березні 2022 року керівника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа, засудженого за державну зраду.

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