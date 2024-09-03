Завербований житель Очакова про мотиви роботи на росіян: «Я мав виконати свій борг»
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- Аліса Мелік-Адамян
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18:00, 03 вересня, 2024
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Працівник одного з підприємств Очакова, якого підозрюють у співпраці зі спецслужбами Російської Федерації, вважає інформаційну роботу на ворога своїм боргом.
Про це він розповів у документальній стрічці, опублікованій на YouTube-каналі «Настоящее время. Док».
Чоловік народився в селищі Шкотово в Приморському краї Росії в родині військового. Після навчання в школі вступив до військового училища, а пізніше переїхав до Миколаївської області, де служив останні 14 років.
— Якби я знав, до чого це все призведе, плюнув би і поїхав у Росію. Я чотири рази відмовлявся від посади полковника у Криму із міркувань, що все таки в Очакові у мене дім. Куди б я не переїхав, я хотів би, щоб сімʼя була зі мною. Житла не давали, а у мене двоє дітей, везти їх у незрозуміле місце…, — розповів підозрюваний.
Ще під час навчання в Росії чоловіка завербували, а після переїзду в Україну він жив зі статусом «сплячого агента» в очікуванні наказу, каже речник Служби безпеки України Артем Діхтяренко.
З початку вторгнення наказ від російських кураторів надійшов і чоловік почав виконувати доручення, зокрема по збору інформації про Збройні сили України. Крім того, він передавав також дані про підприємство, на якому працював сам.
— Я знав, що рано чи пізно мене закриють. Але я мав виконати свій борг. Якби у мене був навіть мільйонний шанс, я б це зробив, — сказав чоловік.
З інтервʼю стало відомо, що син чоловіка служить в лавах ЗСУ. Проукраїнську позицію сина він назвав власною помилкою у його вихованні.
— Вас не зупинило в співпраці з росіянами, що це могло вбити вашого сина?, — запитав журналіст.
— Так і мене могло вбити. Скільки прильотів було в Миколаєві, — відповів підозрюваний.
— Це ваш син.
— Він військова людина.
— Це вихваляння війни, а він ваш син.
— Син… Я виховав його хорошим, порядним, ерудованим, інтелектуальним. Але, на жаль, похибка вийшла.
Нагадаємо, у документальному фільмі також показали перші кадри затримання у березні 2022 року керівника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа, засудженого за державну зраду.