Журналісти «Настоящего времени» показали у документальному фільмі перші кадри затримання у березні 2022 року керівника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа, засудженого за державну зраду.

Документальна стрічка опублікована на YouTube-каналі «Настоящее время. Док».

В інтервʼю силовики розповіли, що у перші місяці повномасштабної війни отримали дані про «злив» даних правоохоронних органів Миколаївської області. У момент, коли почали перевіряти осіб, які могли почати співпрацювати з ворогом, вийшли на представника прокуратури.

Імʼя Геннадія Германа в інтервʼю не називають, однак речник Служби безпеки України Артем Діхтяренко уточнює, що мова йде саме про керівника Миколаївської окружної прокуратури. Для його викриття силовики передали Герману неправдиві дані щодо військових, яку він передав російському куратору. Скоріш за все, йдеться про блогера-пропагандиста Юрія Подоляку.

Співробітники Служби безпеки пояснили, що вихід на росіян був виключно ініціативою Геннадія Германа, адже він був не згодний з рішеннями керівництва держави та Миколаївської області.

— Я вийшов на звʼязок з ютуб-блогером з власної ініціативи. На мене ніхто не виходив. Це було приблизно на початку березня. Можливо 5, 6, 7 числа, я точно не памʼятаю, — каже на відео затриманий.

Серед інформації, яку він передавав, були дані про перших полонених росіян в Миколаєві, загиблих українських військовослужбовців на Херсонському напрямку та паролі.

— Він не був готовий до затримання. На той період він був дуже розслаблений. Був в кабінетах перших осіб в Миколаївській області і відчував себе доволі впевнено. Він передавав всю інформацію по Миколаєву. За це йому обіцяли посаду в новостворених правоохоронних органах, — розповідає представник СБУ.

Під час затримання миколаївський прокурор розповів, що вся інформація, яку він передавав блогеру, в подальшому надходила до вищого керівництва правоохоронних органів РФ.

— Якось він ( мова про блогера, — прим.) сказав, що мною зацікавились. Я для себе зрозумів, що це начебто було вище керівництво. Я зрозумів, що це була прокуратура Російської Федерації. Після цього я думав, що вони будуть зі мною працювати. Більше на цю тему я з ними не говорив, — сказав Герман. — Ви кажете, що ви не бачили цю інформацію, але далі ви її відправляєте і не розумієте, що з нею станеться?, — запитав представник СБУ. — Я розумію, що з нею робили. Напевне, він її передавав правоохоронним органам російської Федерації, — відповів затриманий.

В інтервʼю працівники Служби безпеки розповіли, що Герман одразу визнав свою вину, але надалі змінив свідчення.

Справа миколаївського прокурора Геннадія Германа

На початку квітня 2022 року керівника Миколаївської окружної прокуратури затримали за співпрацю із окупантами. Затриманим виявився прокурор Геннадій Герман.

В січні 2023 року під час судового засідання в Приморському райсуді Одеси стало відомо, що прокурор, якого звинуватили у держзраді, передавав дані російському пропагандиському блогеру Юрію Подоляку та одному з лідерів «ДНР», польовому командиру незаконного збройного формування «ополчення Донбасу» Ігорю Бєзлєру.

Тоді прокурор-зрадник визнав, що коригував вогонь по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації, по якій у березні 2022 року вдарили крилатою ракетою.

28 червня 2023 року за рішенням одеського суду Германа було визнано винним у державній зраді.

10 серпня 2023 року адвокати миколаївського експрокурора подали апеляцію. 15 вересня в Одеському апеляційному суді пройшов розгляд апеляції.

Геннадія Германа також пов’язують з наведенням ракетного удару у березні 2022 року по казармах в Миколаєві, де загинула велика кількість військових.

7 серпня Одеський апеляційний суд залишив без змін вирок колишньому керівнику Миколаївської окружної прокуратури Геннадію Герману, якого засуджено до довічного ув’язнення за державну зраду.

Під час розгляду апеляції родини загиблих внаслідок ракетного удару по казармі в Миколаєві військовослужбовців просили віддати Росії довічно увʼязненого прокурора Геннадія Германа в обмін на полонених морпіхів.