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Коригувала ракетні удари по Одесі: бухгалтерку місцевого заводу підозрюють у роботі на РФ

Бухгалтерку одеського заводу підозрюють у держзраді, фото: СБУБухгалтерку одеського заводу підозрюють у держзраді, фото: СБУ

СБУ затримала бухгалтерку одеського заводу, яку підозрюють у зборі інформації та координат для Росії, бо та планувала нову серію ракетно-дронових ударів по місту. Жінці загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомили у Службі безпеки України, особливий інтерес для ворога становили локації блокпостів із бронетехнікою та мобільних вогневих груп ППО.

Для коригування повітряних атак російська спецслужба дистанційно завербувала бухгалтерку місцевого заводу, яка потрапила у поле зору ворога через свої антиукраїнські дописи в Телеграм.

За даними слідства, жінка об’їжджала місто на громадському транспорті і на відео фіксувала місця дислокації українських захисників. Після розвідувальних вилазок вона робила звіт для ФСБ, включаючи нанесення інформації на гугл-карту. Загалом у такий спосіб жінка встигла передати дані про щонайменше 10 об’єктів, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Бухгалтерку одеського заводу підозрюють у держзраді, фото: Одеська обласна прокуратураБухгалтерку одеського заводу підозрюють у держзраді, фото: Одеська обласна прокуратура
Бухгалтерку одеського заводу підозрюють у держзраді, фото: Одеська обласна прокуратураБухгалтерку одеського заводу підозрюють у держзраді, фото: Одеська обласна прокуратура

Зазначається, що жінку затримали на фінальному етапі її спецоперації. Під час обшуків у її помешканні знайшли мобільний телефон із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. Зокрема щодо прихованої фото та відеофіксації об’єктів Сил оборони та комунікації з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Бухгалтерку одеського заводу підозрюють у держзраді, фото: СБУБухгалтерку одеського заводу підозрюють у держзраді, фото: СБУ
Бухгалтерку одеського заводу підозрюють у держзраді, фото: СБУБухгалтерку одеського заводу підозрюють у держзраді, фото: СБУ

Нагадаємо, що у Миколаєві суд відправив під варту чоловіка, який підозрюється у держраді. За даними правоохоронців, за його наведенням росіяни атакували нафтопаливний термінал.

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