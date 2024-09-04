Коригувала ракетні удари по Одесі: бухгалтерку місцевого заводу підозрюють у роботі на РФ
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- Марія Хаміцевич
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14:00, 04 вересня, 2024
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СБУ затримала бухгалтерку одеського заводу, яку підозрюють у зборі інформації та координат для Росії, бо та планувала нову серію ракетно-дронових ударів по місту. Жінці загрожує довічне ув’язнення.
Як повідомили у Службі безпеки України, особливий інтерес для ворога становили локації блокпостів із бронетехнікою та мобільних вогневих груп ППО.
Для коригування повітряних атак російська спецслужба дистанційно завербувала бухгалтерку місцевого заводу, яка потрапила у поле зору ворога через свої антиукраїнські дописи в Телеграм.
За даними слідства, жінка об’їжджала місто на громадському транспорті і на відео фіксувала місця дислокації українських захисників. Після розвідувальних вилазок вона робила звіт для ФСБ, включаючи нанесення інформації на гугл-карту. Загалом у такий спосіб жінка встигла передати дані про щонайменше 10 об’єктів, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Зазначається, що жінку затримали на фінальному етапі її спецоперації. Під час обшуків у її помешканні знайшли мобільний телефон із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. Зокрема щодо прихованої фото та відеофіксації об’єктів Сил оборони та комунікації з ФСБ.
Слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що у Миколаєві суд відправив під варту чоловіка, який підозрюється у держраді. За даними правоохоронців, за його наведенням росіяни атакували нафтопаливний термінал.