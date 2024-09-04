В Одесі відкрили новий сервісний центр МВС, що працюватиме під час тривоги

В Одесі відкрили сервісний центр, що працюватиме під час тривоги. Фото: Олег Кіпер

В Одесі відкрили перший сервісний центр МВС, який надаватиме послуги під час повітряної тривоги.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, в будівлі нового сервісного центру обладнали укриття, в якому облаштували 8 робочих місць. Під час тривоги в укритті може знаходитись 100 осіб.

«Оновлений центр займає площу 387 квадратних метрів, з яких 244 — основне приміщення на 16 робочих місць (в порівнянні з попереднім розташуванням де було 12 робочих місць ) і 143 квадратних метри — укриття, де обладнано 8 робочих місць. Укриття вміщує близько 100 осіб і саме тут в разі оголошення сигналу повітряної тривоги надаватимуть послуги, щоб не переривати процес обслуговування клієнтів», — йдеться в повідомленні.

Олег Кіпер зазначив, що лише протягом серпня на Одещині пролунало 55 сигналів повітряної тривоги загальною тривалістю 42 години.

«Це впливає на роботу абсолютно всіх галузей. Тому було прийняте рішення змінити локацію одного із сервісних центрів МВС в Одесі й перенести його в нове приміщення», — написав він.

Нагадаємо, протягом літа 2024 року повітряну тривогу на території Миколаївської області оголошували 328 разів: 126 — у червні, 115 — у липні, 87 — у серпні. За показником загальної тривалості повітряної тривоги Миколаївщина перебуває на 6 місці, Херсонська — на 7, а Одеська область — на 11.