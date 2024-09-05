Поштова марка «Міста Героїв. Миколаїв». Фото: «Укрпошта»

Укрпошта випустить поштову марку «Місто Героїв Миколаїв», для ілюстрації якої використано фотографію, зроблену журналісткою «МикВісті» Оленою Нараївською.

В поштовій компанії зазначають, що ця марка продовжує випуск серії, присвячених тим містам, які закарбували свою назву в історії спротиву України.

На марці зображено будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації після російського удару, на полях аркуша — пам’ятник Святому Миколаю — янголу-охоронцю й покровителю міста. На конверті зобразили захисні укріплення з шин поблизу будівлі колишньої першої трамвайної підстанції Миколаєва.

Авторами цих знімків стали журналістка «МикВісті» Олена Нараївська, а також Дмитро Скороходов та Євгеній Загородний. Дизайн марки виконав Володимир Таран.

Наразі її можна передзамовити, а з 9 вересня — придбати і у відділеннях та філателістичних крамницях.

Нагадаємо, що 24 березня 2022-го Президент України присвоїв Миколаєву відзнаку «Місто-герой України».

Раніше повідрмлялося, що на конференції «Ukraine Recovery Conference», що проходить у Берліні, представили фотовиставку про знищену українську культурну спадщину «За об’єктивом: культура у вирі війни». Частину цих кадрів зробили журналісти миколаївського видання «МикВісті».

Також нагадаємо, що ескіз миколаївської школярки переміг на конкурсі від Укрпошти на кращу різдвяну марку.