Одесит влаштував стрілянину біля житлового комплексу в Аркадії

В Одесі затримали 26-річного чоловіка, який влаштував стрілянину біля житлового комплексу в Аркадії. Причиною стало небажання виходити з таксі та конфлікт з водієм.

Як повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, подія сталася сьогодні вранці 5 вересня.

За даними слідства, виконуючи замовлення, таксист доставив в пункт призначення пасажира, але останній передумав там виходити. Чоловік захотів їхати в інше місце, але отримав відмову. Тоді він спровокував конфлікт з водієм. Він почав лаятися, а коли вийшов з автівки, двічі вистрелив з травматичного пістолета в її бік.

Обійшлося без постраждалих, зазначають правоохоронці. 41-річний водій від’їхав недалеко від місця події і зателефонував до поліції.

Пасажир таксі влаштував стрілянину в Одесі, фото: Нацполіція Пасажир таксі влаштував стрілянину в Одесі, фото: Нацполіція

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у хуліганстві та взяли його під варту. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 тисячі 240 гривень. Чоловіку загрожує позбавлення волі до семи років. Слідство триває.

Раніше, 19 липня, біля одеського ринку «Привоз» сталася стрілянина за участі правоохоронця. Зазначається, що патрульні зупинили автомобіль BMW, у водія якого виявили ознаки наркотичного сп'яніння.