У Вознесенську по місту встановлять камери відеоспостереження. Фото: pixabay

У Вознесенську по місту встановлять камери відеоспостереження. На їхній монтаж з міського бюджету планують виділити 400 тисяч гривень.

Відповідний проєкт рішення розміщений на сайті Вознесенської міської ради, пишуть «МикВісті».

Днями у Вознесенській міській раді обговорили роботу з влаштування камер відеоспостереження в рамках реалізації проєкту «Безпековий офіс». Загалом розглянули 25 місць для встановлення камер.

у Вознесенській міській раді обговорили роботу з влаштування камер. Фото: Вознесенської міської ради

«Розширення системи відеоспостереження є критично важливим кроком для підвищення рівня безпеки в нашій громаді. Камери відеоспостереження відіграють ключову роль у запобіганні та розкритті злочинів, а також у профілактиці вандалізму. Вони надають правоохоронним органам цінні докази, допомагають швидко реагувати на інциденти та ідентифікувати правопорушників. Крім того, сама присутність камер часто діє як стримуючий фактор для потенційних злочинців», — впевнені у міськраді.

Разом з тим на розгляд депутатів винесено проєкт рішення про затвердження змін до цільової програми цивільного захисту, де планують передбачити на монтаж та налаштування камер 400 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у грудні минулого року програма розвитку ООН надала обладнання та техніки для облаштування на суму 1 мільйонів 230 тисяч гривень. В планах кошти для реалізації проєкту створення компостної станції, встановлення камер відеоспостереження у Вознесенську, облаштування поліцейських станцій та створення Центру освіти дорослих.

Раніше повідомлялося, що Миколаївська область увійшла у десяток регіонів, які закупили «небезпечні» камери відеоспостереження. За два роки було закуплено 881 камеру, із яких 200 — камери китайських компаній.

Також нагадаємо, що у Миколаєві та області встановили нові камери фіксації порушень правил дорожнього руху. З 26 серпня по всій Україні запрацювали 43 комплекси.