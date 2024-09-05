У Вознесенську планують встановити камери у 25 місцях
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- Альона Коханчук
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17:29, 05 вересня, 2024
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У Вознесенську по місту встановлять камери відеоспостереження. На їхній монтаж з міського бюджету планують виділити 400 тисяч гривень.
Відповідний проєкт рішення розміщений на сайті Вознесенської міської ради, пишуть «МикВісті».
Днями у Вознесенській міській раді обговорили роботу з влаштування камер відеоспостереження в рамках реалізації проєкту «Безпековий офіс». Загалом розглянули 25 місць для встановлення камер.
«Розширення системи відеоспостереження є критично важливим кроком для підвищення рівня безпеки в нашій громаді. Камери відеоспостереження відіграють ключову роль у запобіганні та розкритті злочинів, а також у профілактиці вандалізму. Вони надають правоохоронним органам цінні докази, допомагають швидко реагувати на інциденти та ідентифікувати правопорушників. Крім того, сама присутність камер часто діє як стримуючий фактор для потенційних злочинців», — впевнені у міськраді.
Разом з тим на розгляд депутатів винесено проєкт рішення про затвердження змін до цільової програми цивільного захисту, де планують передбачити на монтаж та налаштування камер 400 тисяч гривень.
Нагадаємо, що у грудні минулого року програма розвитку ООН надала обладнання та техніки для облаштування на суму 1 мільйонів 230 тисяч гривень. В планах кошти для реалізації проєкту створення компостної станції, встановлення камер відеоспостереження у Вознесенську, облаштування поліцейських станцій та створення Центру освіти дорослих.
Раніше повідомлялося, що Миколаївська область увійшла у десяток регіонів, які закупили «небезпечні» камери відеоспостереження. За два роки було закуплено 881 камеру, із яких 200 — камери китайських компаній.
Також нагадаємо, що у Миколаєві та області встановили нові камери фіксації порушень правил дорожнього руху. З 26 серпня по всій Україні запрацювали 43 комплекси.