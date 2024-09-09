Протягом минулого тижня в Миколаєві народились 55 дітей

Новонароджена дитина. Ілюстраційне фото

У пологових будинках Миколаєва за останній тиждень, з 30 серпня по 6 вересня народилися 55 дітей.

У Миколаївській міській раді повідомили, що на світ з’явилися 29 дівчат та 26 хлопчиків.

«Вітаємо родини з поповненням! Бажаємо малюкам щасливої долі під мирним небом!», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, за перше півріччя в Миколаївській області народилось 2278 дітей, при цьому зафіксовано 8156 смертей. Такі дані з посиланням на Мін’юст наводить «Опендатабот».