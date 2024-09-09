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В Коблівській громаді планують побудувати логістичний цент

Коблівська громада. Фото з відкритих джерелКоблівська громада. Фото з відкритих джерел

В Коблівській громаді планують побудувати логістично-виробничий центр біля села Федорівка.

Відповідні проєктні документи розміщено на сайті Коблівської сільради.

Поряд з територією проєктування проходить державна дорога міжнародного значення загального користування М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ». Зазначається, що загальна площа території, в межах розробки детального плану становить 21,59 гектарів.

Скриншот з проєктної документаціїСкриншот з проєктної документації

Проектувальником ділянки вказано відділ містобудування та архітектури Коблівської сільської ради. Відповідно до документації, на цій території можна розміщувати:

  • виробничо-складські будівлі, підприємства V класу шкідливості з санітарною класифікацією відповідно до державних санітарних норм ДСП №173-96;
  • складські будівлі (продовольчі, промтоварні);
  • складські будівлі для зберігання будівельних матеріалів;
  • складські будівлі з адміністративно-побутовими корпусами;
  • адміністративні будівлі;
  • офісні будівлі.
  • відкриті складські майданчики.
Скриншот з проєктної документаціїСкриншот з проєктної документації

У майбутньому на цій території побудують майданчики для паркування транспортних засобів, склади, холодильники, будівлі та споруди транспортних підприємств. Крім того передбачено буріння 30-ти метрової свердловини. В майбутньому логістичному центра працюватиме 270 людей.

«До логістичних операцій відносяться, наприклад, такі дії, що здійснюються над матеріальними ресурсами або готовою продукцією, як навантаження, розвантаження, перевезення, приймання і відпуск зі складу, зберігання, перевантаження з одного виду транспорту на іншій, сортування, консолідація, розукрупнення, маркування тощо. Логістичними операціями, пов’язаними з інформаційними і фінансовими потоками, які є супутнім матеріальному потоку, можуть бути збір, зберігання, передача інформації щодо матеріального потоку, розрахунки з постачальниками і покупцями товарів, страхування вантажу, передача прав власності на товар і таке подібне. Об’єднання логістичних операцій у функції залежить перш за все від виду даної логістичної системи», — йдеться у документах.

У зв’язку з розробкою містобудівної документації, у громаді проведуть громадські слухання. Обговорення призначено на 19 вересня.

Раніше повідомлялося, що у Коблівській громаді створили перспективний план розвитку до 2027 року, де прописали можливості для відродження туристичної галузі у регіоні.

В Коблевому  також заплановано розробку мобільного додатку «Курорти Коблеве» з доступом до інформації про послуги, локації та події у регіоні. Його планують запускати після завершення війни.

Про те, як під час війни живе Коблівська громада та які має плани на відновлення читайте у матеріалі «МикВісті».

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