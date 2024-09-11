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У Миколаєві обмежать рух фур на прилеглих вулицях Одеського шосе, щоб запобігти об’їзду вагового контролю

У Миколаєві заборонять рух вантажівок на пилеглі вулиці для контролю за перевантаженнями. Архівне фото: «МикВісті»У Миколаєві заборонять рух вантажівок на прилеглі вулиці для контролю за перевантаженнями. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві встановлять нові дорожні знаки на Одеському шосе, щоб заборонити вантажівкам звертати на прилеглі вулиці та об’їжджати пункт вагового контролю, розташований на виїзді з міста в бік Одеси.

Рішення було ухвалено 11 вересня під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради за пропозицією служби автомобільних доріг і патрульної поліції Миколаївщини, пишуть «МикВісті».

Знаки з’являться на перетинах з вулицями Поштова, Клубна, Очаківська, Ізюмська, провулками Веселинівським і Зустрічним, а також на ділянках Одеського шосе, 56-Б та 94.

— Ми встановлюємо знаки на Одеському шосе, щоб заборонити великовантажним автомобілям повертати на прилеглі вулиці. Це дозволить уникнути ситуацій, коли вантажівки з перевантаженням обходять пункт вагового контролю на виїзді з Миколаєва в бік Одеси, — сказав віце-мер Юрій Андрієнко.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві планують заборонити рух великовантажного транспорту по місту під час робочих перевезень. Також були внесені зміни в організацію дорожнього руху на деяких відрізках доріг міста. Зокрема, прибрали пішохідний перехід на перехресті вулиці Пушкінській та вулиці Великої Морської для збільшення інтенсивності руху вантажного транспорту.

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