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Миколаївщина увійшла у трійку областей за темпами розмінування сільгоспземель — 12,1 тис. га з початку року

Сапери ДСНС на замінованому полі біля Снігурівки. Архівне фото «МикВісті»Сапери ДСНС на замінованому полі біля Снігурівки. Архівне фото «МикВісті»

В Україні з початку 2024 року вибухотехніки обстежили та розмінували 224 тисячі гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко, йдеться в матеріалі на Урядовому порталі.

«Очищаючи угіддя від мін та вибухівки, наші сапери повертають життя на деокуповані та прифронтові території. Люди отримують можливість працювати на своїй землі, а регіони — можливість розвиватися. Тому системно пришвидшуємо темпи роботи. Сприяємо збільшенню як кількості машин для розмінування та саперів, так і кількості операторів протимінної діяльності. Зараз їх в Україні вже 53 — майже вдвічі більше, ніж на початку року», — сказала Юлія Свириденко.

У серпні українським аграріям повернули 23 і 4 тисячі гектарів. Миколаївська область увійшла до трійки областей за темпами розмінування, перше та друге місця зайняли Херсонська та Харківська області:

  • Херсонська область: 17,6 тисяч гектарів в серпні, 184,5 тисяч гектарів — з початку року;
  • Харківська область: 2,4 тисячі гектарів в серпні, 17,5 тисяч гектарів — з початку року;
  • Миколаївська область:  1,1 тисячі гектарів в серпні, 12,1 тисяч гектарів — з початку року.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення на території Миколаївської області знешкодили 24 тисячі 907 боєприпасів

Згідно оновленому плану, в Україні першочерговому та пріоритетному розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. З них на Миколаївщині 44 тисячі гектарів.

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