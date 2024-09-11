«Миколаївелектротранс» випустив колекційні значки тролейбуса та трамвая на честь Дня міста
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- Аліна Квітко
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19:24, 11 вересня, 2024
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З нагоди Дня міста комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» створило спеціальні значки, присвячені миколаївському тролейбусу та трамваю.
Про це повідомили у пресслужбі підприємства.
Значки є точною копією сучасного тролейбуса «PTS» з автономним ходом до 20 км і класичного трамвая «Tatra», що курсують по вулицях Миколаєва.
За словами директора підприємства Юрія Сметани, цей жест є виявом вдячності працівникам, які не припиняють розвивати електротранспорт попри складні часи, а також пасажирам, які залишаються вірними «Миколаївелектротрансу».
Значки випущені в обмеженій кількості їх можна отримати за донат у 500 гривень, який піде на підтримку 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, що прославилася своїми подвигами.
Нагадаємо, що у Миколаєві завершують розпис муралу на честь дружби та партнерства з Королівством Данія.