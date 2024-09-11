Значки з зображенням миколаївських тролейбуса та трамвая. Фото пресслужба «Миколаївелектротрансу»

З нагоди Дня міста комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» створило спеціальні значки, присвячені миколаївському тролейбусу та трамваю.

Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

Значки є точною копією сучасного тролейбуса «PTS» з автономним ходом до 20 км і класичного трамвая «Tatra», що курсують по вулицях Миколаєва.

За словами директора підприємства Юрія Сметани, цей жест є виявом вдячності працівникам, які не припиняють розвивати електротранспорт попри складні часи, а також пасажирам, які залишаються вірними «Миколаївелектротрансу».

Значки випущені в обмеженій кількості їх можна отримати за донат у 500 гривень, який піде на підтримку 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, що прославилася своїми подвигами.

Нагадаємо, що у Миколаєві завершують розпис муралу на честь дружби та партнерства з Королівством Данія.