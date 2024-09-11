  • середа

    11 вересня, 2024

  • 24.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 24.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

«Миколаївелектротранс» випустив колекційні значки тролейбуса та трамвая на честь Дня міста

Значки з зображенням миколаївських тролейбуса та трамвая. Фото пресслужба «Миколаївелектротрансу»Значки з зображенням миколаївських тролейбуса та трамвая. Фото пресслужба «Миколаївелектротрансу»

З нагоди Дня міста комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» створило спеціальні значки, присвячені миколаївському тролейбусу та трамваю.

Про це повідомили у пресслужбі підприємства. 

Значки є точною копією сучасного тролейбуса «PTS» з автономним ходом до 20 км і класичного трамвая «Tatra», що курсують по вулицях Миколаєва.

За словами директора підприємства Юрія Сметани, цей жест є виявом вдячності працівникам, які не припиняють розвивати електротранспорт попри складні часи, а також пасажирам, які залишаються вірними «Миколаївелектротрансу».

Значки випущені в обмеженій кількості їх можна отримати за донат у 500 гривень, який піде на підтримку 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, що прославилася своїми подвигами.

Нагадаємо, що у Миколаєві завершують розпис муралу на честь дружби та партнерства з Королівством Данія.

Читайте також:

новини

Виконком Миколаєва затвердив нові вимоги до розміщення зовнішньої реклами у місті

Олена Козубовська
новини

Обстріл Миколаївщини: росіяни з артилерії атакували дві громади

Олена Козубовська
новини

Миколаївська ОВА уклала новий договір на ремонт лікарні у Баштанці: сума зросла до ₴314,2 млн

Юлія Бойченко
новини

₴90 млн хочуть витратити на будівництво укриття в Рибаківському ліцеї: там навчатимуться школярі з 4 сіл

Олена Козубовська
новини

Росіяни атакували Миколаївщину з дронів та артилерії: пошкоджено лінію електропередачі

Марія Хаміцевич

РЕАКЦІЯ

«Дякуємо за аналітику», — мерія Миколаєва призначила перевірку басейну «Зоря» після статті про «липові» чеки

ГРОШІ

₴71,4 тис. в місяць: Зарплата головного озеленювача Миколаєва зросла на ₴10 тис.

4 години тому

ІНТЕРВ'Ю

Олена Зеленська розповіла, як подружжя протидіє блекаутам: «Придбали генератор, голосно, але рятує»

Головне сьогодні