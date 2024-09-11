«Щоб створити процвітаючу популяцію виду»: на Одещині оселилися ще 18 степових бабаків, занесених до Червоної книги

У Тарутинському степу на Одещині оселилися ще 18 степових бабаків, занесених до Червоної книги.

Про це повідомила організація Rewilding Ukraine.

«Наша команда успішно випустила в степ другу групу степових бабаків, щоб створити процвітаючу популяцію виду в цьому регіоні. Бабаки, що оселилися тут кілька років тому, вже створили колонії та народили дитинчат. Бабаки не тільки кумедні тварини, вони відіграють важливу роль у відновленні екосистеми степу, спряють збагаченню біорізноманіття та доповнюють харчові ланцюги», – повідомляє організація.

Степові бабаки, Фото: Oleksandr Kurakin, Maxim Yakovlev

Степові бабаки, Фото: Oleksandr Kurakin, Maxim Yakovlev

Крім того, в організації зазначили, що з кожним випуском бабаків відбувається відродження природних процесів:

«З кожним випуском ми наближаємося до відродження природних процесів в одній з останніх і найкраще збережених степових ділянок України та Європи. Він також може стати розплідником для бабаків та інших диких тварин, допомагаючи зусиллям післявоєнного відновлення природи по всій країні».

У Тарутинському степу на Одещині оселилися ще 18 степових бабаків, фото: Oleksandr Kurakin, Maxim Yakovlev

У Тарутинському степу на Одещині оселилися ще 18 степових бабаків, фото: Oleksandr Kurakin, Maxim Yakovlev

У Тарутинському степу на Одещині оселилися ще 18 степових бабаків, фото: Oleksandr Kurakin, Maxim Yakovlev

Нагадаємо, у Миколаєві 16 серпня відбулася виставка-прилаштування безпритульних тварин від спілки «Друзі поруч». Цього разу на заході було представлено 27 собак, нових господарів знайшли четверо.