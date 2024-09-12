«Для безпечної освіти»: протягом року громади Миколаївщини отримали 25 нових шкільних автобусів

Шкільні автобуси, Фото: Миколаївська ОВА

У Миколаївській області в рамках державної програми «Шкільний автобус» придбали 25 нових автобусів.

Як повідомляє Міністерство економіки України, проєкт реалізується Міністерством освіти і науки України у співпраці з Міністерством економіки України.

Загалом, в Україні закупили 219 шкільних автобусів, їхня загальна вартість — 760 мільйони гривень.

«Державна програма «Шкільний автобус» виконує соціальну функцію та водночас стимулює машинобудування. Навіть в умовах війни уряд другий рік поспіль виділяє 1,2 млрд грн для закупівлі шкільних автобусів українського виробництва. Завдяки цьому підприємства матимуть замовлення, люди — роботу, а діти — безпечний та комфортний транспорт», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Найбільше автобусів придбала Київська область — 41 одиницю.

Нагадаємо, що 26 липня, передали першу партію з шести шкільних автобусів чотирьом громадам. Новоодеська та Єланецька громади отримали по одному автобусу, а Степівська та Веселинівська громади — по два.

Згодом ще чотирьом громадам Миколаївської області для учнів, які потребують підвезення, передали сім нових шкільних автобусів.

Також нагадаємо, що Уряд розподілив з бюджету близько 5 мільярдів гривень на укриття в школах в восьми областях, серед них і Миколаївська. Крім того, майже 216 мільйонів гривень виділять на шкільні автобуси.