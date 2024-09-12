Миколаївські депутати підготували звернення до Зеленського щодо полонених

Родичі військовополонених та небайдужі миколаївці вийшли на мітинг 8 вересня. Фото: «МикВісті»

Депутати Миколаївської міськради хочуть звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням посилити публічне висвітлення інформації про військовополонених та зниклих безвісти, а також вжити більше заходів для повернення військових з полону.

Такий проєкт рішення опублікований на сайті міськради.

В ньому депутати зазначають, що до них часто звертаються громадські організації та рідні полонених або зниклих безвісти зі скаргами про неналежне ставлення до них з боку представників державних установ.

«На фоні болю та емоційного виснаження родинам доводиться, на жаль, стикатися із непоодинокими випадками неввічливого ставлення представників різних державних установ, до компетенції яких віднесено обов'язок по взаємодії із родинами зниклих безвісті та полонених військовослужбовців. Зазначають, що на сьогоднішній день ставлення організовано на неналежному рівні, низький рівень емпатії та співчуття, непоодинокі випадки нехтування та ігнорування звернень та вимог родин полонених та зниклих безвісти», — йдеться в документі.

Тому депутати хочуть звернутися до Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця з цього приводу.

Серед вимог депутатів:

вжити дієвих заходів для повернення з полону військовослужбовців Сил Оборони України, надання повної інформації щодо зниклих безвісті;

посилити публічне висвітлення ситуації щодо полонених та безвісті зниклих Воїнів Сил Оборони України;

вчергове звернутись до наших міжнародних партнерів, щоб зосередити та привернути їх увагу до ситуації з нашими полоненими та безвісті зниклих;

вкотре нагадати організаціям ООН, Товариству Червоного Хреста, державним партнерам про їх зобовʼязання забезпечити відправку представників цих організацій до місць утримання військовополонених;

забезпечити належні соціальні гарантії родинам полонених та зниклих безвісті Воїнів.

Нагадаємо, у Миколаєві щотижня проходять акції-нагадування про військовополонених ЗСУ. 8 вересня, у центрі Миколаєва близько 150 небайдужих мешканців міста вийшли на мітинг на підтримку українських військовополонених і зниклих безвісти.