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В Мінреінтеграції пояснили, як жителі прифронтових територій можуть отримати кошти на купівлю твердого палива

Дрова. Фото з сайту visitukraine.todayДрова. Фото з сайту visitukraine.today

В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, куди необхідно звертатися жителям прифронтових територій, щоб отримати фінансову допомогу для купівлі твердого палива на майбутній опалювальний сезон.

Інструкцію опублікували в офіційному каналі відомства.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України нещодавно ухвалив постанову, що регулює порядок надання одноразової грошової допомоги для придбання твердого пічного побутового пального протягом опалювального сезону 2024/2025 року. Грошова допомога в першу чергу призначена для мешканців, які живуть у 10-кілометровій зоні від державного кордону з Російською Федерацією або в районах, що межують із лінією зіткнення.

Ця програма розрахована на жителів 9 областей: Миколаївської, Херсонської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Чернігівської областях. 

Сума допомоги — 21 тисяча гривень на домогосподарство на весь опалювальний сезон 2024-2025.

Куди звертатися

Для отримання допомоги необхідно подати заяву до виконавчого органу місцевого самоврядування або військової адміністрації за місцем проживання. Заяви приймаються до 16 вересня 2024 року.

Необхідні документи

  • Заява в паперовій або електронній формі.
  • Копії документів, що посвідчують особу одержувача та всіх членів домогосподарства (паспорт, тимчасове посвідчення громадянина України).
  • Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (якщо є).
  • Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для ВПО).
  • Документи, що підтверджують проживання (паспорт з відміткою про реєстрацію, довідка про реєстрацію місця проживання тощо).

Скільки очікувати

Заяву розглянуть протягом 3 робочих днів, а рішення про включення або відмову в наданні допомоги ухвалять протягом 5 робочих днів з моменту розгляду заяви. Після цього протягом місяця кошти прийдуть на зазначені в заяві банківські реквізити або через Western Union.

Нагадаємо, на Миколаївщині об'єкти інфраструктури станом на 2 вересня підготовлені до нового опалювального сезону на 78%

Що відомо про опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Нагадаємо, під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.

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