В Мінреінтеграції пояснили, як жителі прифронтових територій можуть отримати кошти на купівлю твердого палива

Дрова. Фото з сайту visitukraine.today

В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, куди необхідно звертатися жителям прифронтових територій, щоб отримати фінансову допомогу для купівлі твердого палива на майбутній опалювальний сезон.

Інструкцію опублікували в офіційному каналі відомства.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України нещодавно ухвалив постанову, що регулює порядок надання одноразової грошової допомоги для придбання твердого пічного побутового пального протягом опалювального сезону 2024/2025 року. Грошова допомога в першу чергу призначена для мешканців, які живуть у 10-кілометровій зоні від державного кордону з Російською Федерацією або в районах, що межують із лінією зіткнення.

Ця програма розрахована на жителів 9 областей: Миколаївської, Херсонської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Чернігівської областях.

Сума допомоги — 21 тисяча гривень на домогосподарство на весь опалювальний сезон 2024-2025.

Куди звертатися

Для отримання допомоги необхідно подати заяву до виконавчого органу місцевого самоврядування або військової адміністрації за місцем проживання. Заяви приймаються до 16 вересня 2024 року.

Необхідні документи

Заява в паперовій або електронній формі.

Копії документів, що посвідчують особу одержувача та всіх членів домогосподарства (паспорт, тимчасове посвідчення громадянина України).

Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (якщо є).

Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для ВПО).

Документи, що підтверджують проживання (паспорт з відміткою про реєстрацію, довідка про реєстрацію місця проживання тощо).

Скільки очікувати

Заяву розглянуть протягом 3 робочих днів, а рішення про включення або відмову в наданні допомоги ухвалять протягом 5 робочих днів з моменту розгляду заяви. Після цього протягом місяця кошти прийдуть на зазначені в заяві банківські реквізити або через Western Union.

Нагадаємо, на Миколаївщині об'єкти інфраструктури станом на 2 вересня підготовлені до нового опалювального сезону на 78%

Що відомо про опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Нагадаємо, під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.