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На Миколаївщині на 16% скоротилася кількість шахрайств

Шахрайство. Фото з сайту advokat-zhuk.com.uaШахрайство. Фото з сайту advokat-zhuk.com.ua

В Миколаївській області протягом 8 місяців 2024 року правоохоронці зареєстрували 1957 шахрайств, це на 16% менше ніж за аналогічний період 2023 року, (2326 правопорушень).

Про це під час брифінгу повідомив начальник організаційно-методичного відділу Слідчого управління поліції в Миколаївській області Ігор Кучерук, пишуть «МикВісті».

Разом з тим, за даними правоохоронців розкриття злочинів, повʼязаних з шахрайством зросло на 43%.

— За 8 місяців поточного року слідчими повідомлено про підозру у 605 кримінальних правопорушеннях, за аналогічний період минулого року було повідомлено лише 347. Бачимо, що применшенні кількості кримінальних правопорушень збільшується відсоток їх розкриття, — сказав Ігор Кучерчук.

За його словами, 70% від загальної кількості шахрайств — це злочини повʼязані з використанням інформаційних технологій. Найпопулярніші з них повʼязані з отриманням різних послуг у соціальних мережах.

— Якщо говорити про шахрайства з використанням високих інформаційних технологій, то в поточному році таких проваджень зареєстровно 842, що становить майже 70% від загальної кількості. Найбільш популярними видами шахрайств є шахрайства під приводом надання послуг у соціальних мережах, або надання онлайн допомоги, — розповів поліцейський.

Нагадаємо, що у 2023 році кількість шахрайств у порівнянні з 2022 зросла на 139%. Правоохоронці наголосили, що ситуація зі зростанням кіберзлочинності спостерігалася по усій Україні. Вони повʼязали це з воєнним станом та соціально-економічним положенням у якому опинилися громадяни країни.

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