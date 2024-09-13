У Вознесенську запрацювала сонячна електростанція на насосній станції. Фото: Facebook Вознесенської міської ради

На головній насосній станції водоканалу Вознесенська збудували сонячну електростанцію потужністю 150 кВт, яка покриває до 30% потреб у електроенергії для забезпечення міста водою.

Про це повідомили у пресслужбі Вознесенської міської ради.

За період з квітня по серпень 2024 року нова сонячна станція виробила 118 320 кВт електроенергії, що становить близько тисячі кВт на добу.

У Вознесенську запрацювала сонячна електростанція на насосній станції. Фото: Facebook Вознесенської міської ради

Станція допомагає зменшити викиди вуглекислого газу та залежність від традиційних джерел енергії, водночас забезпечуючи безперебійне водопостачання у разі відключень електроенергії.

Проєкт фінансували BMZ, SECO та GIZ у межах програми з енергоефективності в Україні.