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У Вознесенську встановили сонячну електростанцію, що покриває 30% енергоспоживання водоканалу

У Вознесенську запрацювала сонячна електростанція на насосній станції. Фото: Facebook Вознесенської міської радиУ Вознесенську запрацювала сонячна електростанція на насосній станції. Фото: Facebook Вознесенської міської ради

На головній насосній станції водоканалу Вознесенська збудували сонячну електростанцію потужністю 150 кВт, яка покриває до 30% потреб у електроенергії для забезпечення міста водою.

Про це повідомили у пресслужбі Вознесенської міської ради. 

За період з квітня по серпень 2024 року нова сонячна станція виробила 118 320 кВт електроенергії, що становить близько тисячі кВт на добу.

У Вознесенську запрацювала сонячна електростанція на насосній станції. Фото: Facebook Вознесенської міської радиУ Вознесенську запрацювала сонячна електростанція на насосній станції. Фото: Facebook Вознесенської міської ради

Станція допомагає зменшити викиди вуглекислого газу та залежність від традиційних джерел енергії, водночас забезпечуючи безперебійне водопостачання у разі відключень електроенергії.

Проєкт фінансували BMZ, SECO та GIZ у межах програми з енергоефективності в Україні.

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