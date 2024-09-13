У Вознесенську встановили сонячну електростанцію, що покриває 30% енергоспоживання водоканалу
-
- Аліна Квітко
-
•
-
12:40, 13 вересня, 2024
-
На головній насосній станції водоканалу Вознесенська збудували сонячну електростанцію потужністю 150 кВт, яка покриває до 30% потреб у електроенергії для забезпечення міста водою.
Про це повідомили у пресслужбі Вознесенської міської ради.
За період з квітня по серпень 2024 року нова сонячна станція виробила 118 320 кВт електроенергії, що становить близько тисячі кВт на добу.
Станція допомагає зменшити викиди вуглекислого газу та залежність від традиційних джерел енергії, водночас забезпечуючи безперебійне водопостачання у разі відключень електроенергії.
Проєкт фінансували BMZ, SECO та GIZ у межах програми з енергоефективності в Україні.