Обмін полоненими: Україні вдалося звільнити ще 49 захисників та цивільних з російського полону

49 українців повернулися додому з полону. Фото: Офіційний канал Президента України — Володимира Зеленського

13 вересня, у п’ятницю, Україна зустріла 49 своїх громадян, які повернулися додому після перебування в полоні. Серед звільнених є військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні особи.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед звільнених є Леніє Умєрова, українка, яку російські війська захопили, коли вона приїхала доглядати за хворим батьком. Також до дому повернулися декілька захисників «Азовсталі», які боролися за Маріуполь, зокрема військовий медик Віктор Івчук.

«Я дякую всій нашій команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі. І окремо хочу відзначити кожен наш, український, підрозділ, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших — і воїнів, і цивільних», — сказав Володимир Зеленський.

49 українців повернулися додому з полону. Фото: Офіційний канал Президента України — Володимира Зеленського 49 українців повернулися додому з полону. Фото: Офіційний канал Президента України — Володимира Зеленського 49 українців повернулися додому з полону. Фото: Офіційний канал Президента України — Володимира Зеленського

Нагадаємо, що у Миколаєві щотижня відбувається мітинг родичів та близьких полонених військових. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових.

Так, у неділю, 8 вересня, у центрі Миколаєва близько 150 небайдужих мешканців міста вийшли на мітинг на підтримку українських військовополонених і зниклих безвісти.