Миколаївські морпіхи, скриншот з відео Віталія Кіма

З російського полону під час обміну вдалось повернути представників миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського.

Відеозвернення до миколаївців оприлюднив в себе в телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Як відомо, сьогодні, 13 вересня, Україна зустріла 49 своїх громадян, які повернулися додому після перебування в полоні.

Судячи з відео, додому повернулись пʼятеро морпіхів.

«Дядя Кім, вірніше, Віталій Олександрович, передаємо вам привіт від всім морських морпіхів. Все буде добре. Слава Україні», — звернулись військові у відео.

Миколаївські морпіхи 36-ї бригади

З початку повномасштабного вторгнення 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського захищала Маріуполь.

З березня по травень 2022 року майже дві тисячі її бійців опинилися в російському полоні. З того часу з полону повернулися лише 287 бійців цієї бригади. Решта утримуються в місцях несвободи у Таганрозі, Валуйках, Курську, Пакіно, Мордовії, а також на окупованих територіях Луганської і Донецької областей.

Правозахисна організація «Медійна ініціатива за права людини» повідомила, що у полоні Російської Федерації перебувають майже 1300 військовослужбовців з миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

У Миколаєві вже традиційно містяни та рідні військовослужбовців щонеділі виходять на акції-нагадування з підтримкою полонених зниклих безвісти.

Серед них велика кількість рідних, дружин та дітей військовослужбовців 36-ї бригади.

Нагадаємо також, що під час першого у 2024 році обміну полоненими з російських в’язниць було визволено двох військових 36-ї окремої бригади морської піхоти. Додому повернулась бойова медикиня миколаївських морпіхів та воїн танкового батальйону бригади, який брав участь в обороні заводу «Ілліча».