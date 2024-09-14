Коблівська громада. Фото з відкритих джерел

У Коблівській громаді біля села Лугове планують розташувати новий полігон побутових відходів.

Відповідні проєктні документи розміщені на сайті Кіблівської сільської ради.

Загальна площа території, в межах розробки детального плану становить 4,86 гектара. Ця територія вільна від забудови та не використовується за цільовим призначенням.

Проєктна документація розміщення полігону біля села Лугове Проєктна документація розміщення полігону біля села Лугове

Біля меж цієї ділянки вже розташоване сміттєзвалище КП ДОЗ «Причорномор’я», яке функціонує з 1975 року. Його площа 4 гектари.

Новий полігон знаходитиметься за 2 кілометри від села Лугове, більше 2 кілометрів від свердловини та 5 кілометрів від берегової лінії Чорного моря.

Біля території нового звалища проєктування проходить державна дорога міжнародного значення загального користування М-14 «Одеса - Мелітополь – Новоазовськ».

«На полігон дозволяється приймати тверді побутові відходи від житлової забудови, громадських будівель і закладів, підприємств торгівлі і закладів харчування, садово-паркове сміття, а також по окремим договорах будівельні відходи, деякі види твердих інертних відходів та промислових відходів IV класу токсичності», — йдеться у документації.

В межах території проектування передбачені такі основні функціональні зони:

вхідна зона;

господарська зона;

зона складування ТПВ;

зона транспортної інфраструктури;

У господарській зоні розміщуються адміністративні, побутові та виробничі будинки і споруди, а саме:

Адміністративно-побутовий корпус

Інвентарний будинок

Склад паливно-мастильних матеріалів

Навіс для механізмів

Склад будівельних матеріалів

Навіс будівельних матеріалів

Сортування відходів

КПП

Вбиральня

Також там побудують складські приміщення. Крім того, передбачається провести комплексний благоустрій та озеленення території.

Детальний план території для розміщення сміттєзвалища розглянуть на громадських слуханнях.

Нагадаємо, що у Коблівській громаді Миколаївщини інвестор не може розпочати будівництво сміттєпереробного заводу через відсутність гарантій безпеки. Про це йдеться у матеріалі «МикВісті» — «Сміттєва реформа на шляху до ЄС: як Миколаївщина вчиться справлятися з відходами за новими стандартами».

У липні 2023 року Коблівська сільська рада підписала концесійний договір із компанією «Centrum Wspierania Obrotu Energia Spolka z ograniczona odpowiedzialnosci», що зареєстрована у польському місті Люблін. Він діятиме 25 років.

Раніше повідомлялося, що в Коблівській громаді планують побудувати логістично-виробничий центр біля села Федорівка