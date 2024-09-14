Біля Коблева виділили 4,86 га території під новий полігон сміття
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- Альона Коханчук
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12:58, 14 вересня, 2024
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У Коблівській громаді біля села Лугове планують розташувати новий полігон побутових відходів.
Відповідні проєктні документи розміщені на сайті Кіблівської сільської ради.
Загальна площа території, в межах розробки детального плану становить 4,86 гектара. Ця територія вільна від забудови та не використовується за цільовим призначенням.
Біля меж цієї ділянки вже розташоване сміттєзвалище КП ДОЗ «Причорномор’я», яке функціонує з 1975 року. Його площа 4 гектари.
Новий полігон знаходитиметься за 2 кілометри від села Лугове, більше 2 кілометрів від свердловини та 5 кілометрів від берегової лінії Чорного моря.
Біля території нового звалища проєктування проходить державна дорога міжнародного значення загального користування М-14 «Одеса - Мелітополь – Новоазовськ».
«На полігон дозволяється приймати тверді побутові відходи від житлової забудови, громадських будівель і закладів, підприємств торгівлі і закладів харчування, садово-паркове сміття, а також по окремим договорах будівельні відходи, деякі види твердих інертних відходів та промислових відходів IV класу токсичності», — йдеться у документації.
В межах території проектування передбачені такі основні функціональні зони:
- вхідна зона;
- господарська зона;
- зона складування ТПВ;
- зона транспортної інфраструктури;
У господарській зоні розміщуються адміністративні, побутові та виробничі будинки і споруди, а саме:
- Адміністративно-побутовий корпус
- Інвентарний будинок
- Склад паливно-мастильних матеріалів
- Навіс для механізмів
- Склад будівельних матеріалів
- Навіс будівельних матеріалів
- Сортування відходів
- КПП
- Вбиральня
Також там побудують складські приміщення. Крім того, передбачається провести комплексний благоустрій та озеленення території.
Детальний план території для розміщення сміттєзвалища розглянуть на громадських слуханнях.
Нагадаємо, що у Коблівській громаді Миколаївщини інвестор не може розпочати будівництво сміттєпереробного заводу через відсутність гарантій безпеки. Про це йдеться у матеріалі «МикВісті» — «Сміттєва реформа на шляху до ЄС: як Миколаївщина вчиться справлятися з відходами за новими стандартами».
У липні 2023 року Коблівська сільська рада підписала концесійний договір із компанією «Centrum Wspierania Obrotu Energia Spolka z ograniczona odpowiedzialnosci», що зареєстрована у польському місті Люблін. Він діятиме 25 років.
Раніше повідомлялося, що в Коблівській громаді планують побудувати логістично-виробничий центр біля села Федорівка