Україна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира Зеленського
Сьогодні, 14 вересня, з російського полону повернули ще 103 українських воїнів, серед них — воїни ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонники та поліцейські.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Зазначається, що додому повернулись 82 рядових і сержантів та 21 офіцер. Колишні полонені захищали Київщину, Донеччину, Маріуполь та «Азовсталь», Луганщину, Запоріжжя і Харківщину.
«Дякую нашій команді, що опікується обмінами, за такі хороші новини для України», — додав президент.
Україна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира Зеленського
Україна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира Зеленського
Україна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира Зеленського
Україна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира Зеленського
Україна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира Зеленського
Україна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира Зеленського
Україна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира Зеленського
Нагадаємо, з російського полону під час обміну вдалось повернути представників миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.