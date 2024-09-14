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Україна повернула з російського полону 103 військових

Україна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира ЗеленськогоУкраїна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира Зеленського

Сьогодні, 14 вересня, з російського полону повернули ще 103 українських воїнів, серед них — воїни ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонники та поліцейські.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зазначається, що додому повернулись 82 рядових і сержантів та 21 офіцер. Колишні полонені захищали Київщину, Донеччину, Маріуполь та «Азовсталь», Луганщину, Запоріжжя і Харківщину. 

«Дякую нашій команді, що опікується обмінами, за такі хороші новини для України», — додав президент.

Україна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира ЗеленськогоУкраїна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира Зеленського
Україна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира ЗеленськогоУкраїна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира Зеленського
Україна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира ЗеленськогоУкраїна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира Зеленського
Україна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира ЗеленськогоУкраїна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира Зеленського
Україна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира ЗеленськогоУкраїна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира Зеленського
Україна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира ЗеленськогоУкраїна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира Зеленського
Україна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира ЗеленськогоУкраїна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира Зеленського
Нагадаємо, з російського полону під час обміну вдалось повернути представників миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

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