Україна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира Зеленського

Сьогодні, 14 вересня, з російського полону повернули ще 103 українських воїнів, серед них — воїни ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонники та поліцейські.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зазначається, що додому повернулись 82 рядових і сержантів та 21 офіцер. Колишні полонені захищали Київщину, Донеччину, Маріуполь та «Азовсталь», Луганщину, Запоріжжя і Харківщину.

«Дякую нашій команді, що опікується обмінами, за такі хороші новини для України», — додав президент.

Україна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира Зеленського

Україна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира Зеленського

Україна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира Зеленського

Україна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира Зеленського

Україна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира Зеленського

Україна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира Зеленського

Україна повернула з російського полону 103 військових. Фото зі сторінки Володимира Зеленського