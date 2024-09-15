Шкільний клас, фото: Edukacja

Близько 90% дітей в Одесі навчаються офлайн та в змішаному форматі.

Як повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, решта 10% навчаються онлайн.

За його словами, одним із головних викликів залишається облаштування шкільних укриттів, оскільки деякі заклади освіти не відповідають сучасним стандартам безпеки.

«Десь 90% у нас дітей навчається офлайн і частково у змішаному форматі, ще 10% — онлайн. Є питання щодо укриттів, оскільки деякі школи радянського зразка, де не було їх взагалі. Наш пріоритет — це життя дітей. Оскільки частина тих шкіл поки не відповідає стандартам, ми не беремо на себе ці ризики. Задача — вивести 100% дітей на офлайн, тому що діти мають навчатися, звичайно, за партою, звичайно, в спілкуванні з педагогами та з іншими дітками, як це має бути правильно», — повідомив Олег Кіпер.

Нагадаємо, що у Миколаєві з 2 вересня в очній та змішаній формі запрацюють 26 шкіл, які мають облаштовані укриття. Раніше міська влада планувала відкрити для очного навчання 40 шкіл у Миколаєві. Але батьки самостійно обиратимуть формат навчання для дітей.

У Миколаєві у школах цьогоріч навчатиметься 37 671 учень. Порівняно з попереднім 2023-2024 навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 531 дитини.

Також раніше начальниця управління освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська повідомила, що у Миколаївській області спостерігається дефіцит вчителів різних предметів. Найбільше заклади освіти потребують викладачів хімії, фізики та біології.

Проте, у Миколаєві через відтік школярів вирішили обʼєднати класи в навчальних закладах, які працюватимуть дистанційно. Через це частину вчителів доведеться скоротити. В управлінні освіти обіцяють влаштувати педагогів, які підпадають під скорочення, у інші навчальні заклади, де не вистачає працівників.

У матеріалі Міністерства освіти від 5 червня 2024 року йдеться про те, що наповнюваність класів, які вчаться дистанційно у 2024-2025 навчальному році, може бути більшою за 24 учні (для перших класів) та за 30 учнів (для інших класів). Ця норма чинна під час дії воєнного стану. У той час коли наповнюваність класів, які вчаться очно або у змішаному форматі не має перевищувати 24 учні у початкових та 30 у інших класах.