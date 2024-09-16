У Миколаївській області відкриють університетський гуртожиток після встановлення нових систем безпеки
- Пресреліз
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- Миколаївська ОДА
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18:33, 16 вересня, 2024
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Завдяки співпраці Миколаївської обласної військової адміністрації, Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) в Україні та Королівства Данія, в одному з гуртожитків вищого навчального закладу Миколаївщини завершено капітальний ремонт.
Як повідомляє пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації, у гуртожитку встановили сучасні системи пожежної сигналізації, оповіщення та блискавкозахисту, що дозволило ввести його в експлуатацію.
«Ці заходи забезпечать безпеку студентів та персоналу, а сам гуртожиток готовий прийняти мешканців. Проєкт спрямований на підвищення стандартів безпеки у навчальних закладах регіону», – повідомили у пресслужбі.
Зазначається, що роботи виконувалися у межах проєкту «Відновлення громад та соціальної інфраструктури: підхід на основі комплексної реабілітації мікрорайонів у місті Миколаєві» відповідно до запиту Миколаївської обласної військової адміністрації.
Сьогодні, 16 вересня, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім разом із Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства Данія Олє Егбергом Міккельсеном ознайомилися з результатами виконаних робіт.
«Віталій Кім зазначив, що після повернення «офлайн-навчання» зʼявилася потреба у забезпеченні додатковими системами безпеки не тільки закладів освіти, а й інших місць перебування молоді, зокрема їх місць проживання. Також, у ході зустрічі, сторони обговорили подальшу співпрацю з метою розширення освітніх можливостей для молоді Миколаївщини. Зокрема, Олє Міккельсен розповів про програми культурного обміну студентської спільноти між Данією та Україною», – повідомляє пресслужба.
Нагадаємо, Миколаївську область відвідали представники Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з дводенним робочим візитом.
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