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У Миколаївській області відкриють університетський гуртожиток після встановлення нових систем безпеки

  • Пресреліз

  • Миколаївська ОДА

  • 18:33, 16 вересня, 2024

Завдяки співпраці Миколаївської обласної військової адміністрації, Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) в Україні та Королівства Данія, в одному з гуртожитків вищого навчального закладу Миколаївщини завершено капітальний ремонт. 

Як повідомляє пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації, у гуртожитку встановили сучасні системи пожежної сигналізації, оповіщення та блискавкозахисту, що дозволило ввести його в експлуатацію. 

«Ці заходи забезпечать безпеку студентів та персоналу, а сам гуртожиток готовий прийняти мешканців. Проєкт спрямований на підвищення стандартів безпеки у навчальних закладах регіону», – повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що роботи виконувалися у межах проєкту «Відновлення громад та соціальної інфраструктури: підхід на основі комплексної реабілітації мікрорайонів у місті Миколаєві» відповідно до запиту Миколаївської обласної військової адміністрації.

У Миколаївській області відкриють університетський гуртожиток після встановлення нових систем безпеки, фото: Миколаївська ОДАУ Миколаївській області відкриють університетський гуртожиток після встановлення нових систем безпеки, фото: Миколаївська ОДА
У Миколаївській області відкриють університетський гуртожиток після встановлення нових систем безпеки, фото: Миколаївська ОДАУ Миколаївській області відкриють університетський гуртожиток після встановлення нових систем безпеки, фото: Миколаївська ОДА
У Миколаївській області відкриють університетський гуртожиток після встановлення нових систем безпеки, фото: Миколаївська ОДАУ Миколаївській області відкриють університетський гуртожиток після встановлення нових систем безпеки, фото: Миколаївська ОДА
У Миколаївській області відкриють університетський гуртожиток після встановлення нових систем безпеки, фото: Миколаївська ОДАУ Миколаївській області відкриють університетський гуртожиток після встановлення нових систем безпеки, фото: Миколаївська ОДА
У Миколаївській області відкриють університетський гуртожиток після встановлення нових систем безпеки, фото: Миколаївська ОДАУ Миколаївській області відкриють університетський гуртожиток після встановлення нових систем безпеки, фото: Миколаївська ОДА
У Миколаївській області відкриють університетський гуртожиток після встановлення нових систем безпеки, фото: Миколаївська ОДАНачальник Миколаївської ОВА Віталій Кім та Надзвичайний та Повноважний Посол Королівста Данія Олє Егберг Міккельсен, фото: Миколаївська ОДА

Сьогодні, 16 вересня, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім разом із Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства Данія Олє Егбергом Міккельсеном ознайомилися з результатами виконаних робіт.

«Віталій Кім зазначив, що після повернення «офлайн-навчання» зʼявилася потреба у забезпеченні додатковими системами безпеки не тільки закладів освіти, а й інших місць перебування молоді, зокрема їх місць проживання. Також, у ході зустрічі, сторони обговорили подальшу співпрацю з метою розширення освітніх можливостей для молоді Миколаївщини. Зокрема, Олє Міккельсен розповів про програми культурного обміну студентської спільноти між Данією та Україною», – повідомляє пресслужба.

У Миколаївській області відкриють університетський гуртожиток після встановлення нових систем безпеки, фото: Миколаївська ОДАУ Миколаївській області відкриють університетський гуртожиток після встановлення нових систем безпеки, фото: Миколаївська ОДА
У Миколаївській області відкриють університетський гуртожиток після встановлення нових систем безпеки, фото: Миколаївська ОДАУ Миколаївській області відкриють університетський гуртожиток після встановлення нових систем безпеки, фото: Миколаївська ОДА

Нагадаємо, Миколаївську область відвідали представники Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з дводенним робочим візитом.

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