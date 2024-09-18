На обслуговування ліфтів в одному з районів Одеси хочуть витратити ₴9,5 млн

Ліфт в Одесі, фото: «Одеське життя»

Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Чорноморський» планує витратити 9,5 мільйона гривень на ремонт та технічне обслуговування 460 ліфтів в Київському районі Одеси.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Підрядник, відповідно до тендерної документації, має має впродовж року робити технічну перевірку об'єктів: проводити змащувальні роботи, усувати дрібні пошкодження, замінювати зношені деталі, а також регулярно оглядати ліфти та підтримувати кабіни у належному санітарному стані.

Оголошена вартість закупівлі — 9 мільйонів 507 тисяч гривень, однак ця сума може змінюватися, в залежності від пропозицій учасників. За ці кошти комунальники планують обслуговувати та ремонтувати ліфти у Київському районі з жовтня 2024 року по кінець грудня 2025.

Наразі триває процес подачі пропозицій від майбутніх учасників, підрядника обиратимуть після 24 вересня 2024 року.

Нагадаємо, в департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва розповіли, скільки людей застрягли в ліфтах через відключення світла, а також чи планують примусово зупиняти їх роботу та чи вплинула мобілізація на кількість працівників служб, що обслуговують ліфти у місті.