Директору оборонного підприємства у Миколаєві повідомили підозру у розтраті, фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

Правоохоронці завершили досудове розслідування та направили в суд обвинувальний акт стосовно керівників оборонного підприємств та товариства з обмеженою відповідальністю. Їх підозрюють в розтраті майна та зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

За інформацією слідства у січні 2021 року між оборонним та комерційним підприємствами укладено договір з модернізації стендів для контрольних і здавальних випробувань авіадвигунів на 8,4 мільйонів гривень.

Однак товариство отримало гроші, а роботи виконало не у повному обсязі - не встановило частину обладнання. В свою чергу директор оборонного підприємства підписав акт приймання-передачі.

«Внаслідок таких протиправних дій керівників підприємств, державному підприємству було завдано матеріальних збитків на суму понад 2 мільйона гривень», — йдеться у повідомленні.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що за 2023 рік в Миколаївській області кількість зареєстрованих кримінальних проваджень у сфері оборони збільшилась втричі. Торік спецпрокуратура направила до суду 412 обвинувальних актів, з них — 9 у сфері корупції.