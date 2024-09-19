Одна миколаївська школа увійшла до ТОП-200 за результатами НМТ 2024, посівши 193 місце

Шкільна бібліотека, ілюстративне фото: unplash

До рейтингу ТОП-200 шкіл України за результатами Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2024 року потрапила лише одна школа з Миколаєва – ліцей №38 імені Володимира Дмитровича Чайки, який опинився на 193-му місці.

Даний рейтинг опублікував інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua», пишуть «МикВісті».

Зазначається, що Миколаївський ліцей №38 імені Володимира Дмитровича Чайки, у якому цьогоріч 93 учні складали НМТ, набрав рейтинговий бал 134,7 та середній бал ЗНО 157, причому 99% з учнів успішно пройшли 360 тестів.

Хто посів перші позиції у рейтингу?

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка: 148 учнів склали 592 тести, всі 100% успішно, рейтинговий бал 153,7, середній бал ЗНО 178. Міжнародний ліцей «Глобус» Києва: 8 учнів склали 16 тестів, усі 100% успішно, рейтинговий бал 149,9, середній бал ЗНО 176,3. Дніпровський ліцей №12 «Інтелект»: 24 учні склали 96 тестів, 100% успішно, рейтинговий бал 149,7, середній бал ЗНО 175,7. Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського: 89 учнів склали 348 тестів, 100% успішно, рейтинговий бал 149,6, середній бал ЗНО 174,4. Ліцей імені Миколи Сабата Івано-Франківської міськради: 57 учнів склали 228 тестів, усі 100% успішно, рейтинговий бал 149,5, середній бал ЗНО 174,8.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «МикВісті» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.

Зазначимо, що освітній портал Education.ua сформував новий рейтинг шкіл Миколаївської області за результатами національного мультипредметного тесту 2024 року. До нього потрапили 199 шкіл регіону.