Одна миколаївська школа увійшла до ТОП-200 за результатами НМТ 2024, посівши 193 місце
-
- Катерина Середа
-
•
-
21:29, 19 вересня, 2024
-
До рейтингу ТОП-200 шкіл України за результатами Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2024 року потрапила лише одна школа з Миколаєва – ліцей №38 імені Володимира Дмитровича Чайки, який опинився на 193-му місці.
Даний рейтинг опублікував інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua», пишуть «МикВісті».
Зазначається, що Миколаївський ліцей №38 імені Володимира Дмитровича Чайки, у якому цьогоріч 93 учні складали НМТ, набрав рейтинговий бал 134,7 та середній бал ЗНО 157, причому 99% з учнів успішно пройшли 360 тестів.
Хто посів перші позиції у рейтингу?
- Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка: 148 учнів склали 592 тести, всі 100% успішно, рейтинговий бал 153,7, середній бал ЗНО 178.
- Міжнародний ліцей «Глобус» Києва: 8 учнів склали 16 тестів, усі 100% успішно, рейтинговий бал 149,9, середній бал ЗНО 176,3.
- Дніпровський ліцей №12 «Інтелект»: 24 учні склали 96 тестів, 100% успішно, рейтинговий бал 149,7, середній бал ЗНО 175,7.
- Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського: 89 учнів склали 348 тестів, 100% успішно, рейтинговий бал 149,6, середній бал ЗНО 174,4.
- Ліцей імені Миколи Сабата Івано-Франківської міськради: 57 учнів склали 228 тестів, усі 100% успішно, рейтинговий бал 149,5, середній бал ЗНО 174,8.
Що з навчанням дітей в Миколаєві?
Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.
Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.
Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.
Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «МикВісті» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.
В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.
Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.
Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.
Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.
Зазначимо, що освітній портал Education.ua сформував новий рейтинг шкіл Миколаївської області за результатами національного мультипредметного тесту 2024 року. До нього потрапили 199 шкіл регіону.