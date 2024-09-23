Жителі окупованих територій хочуть отримати за зруйноване житло: мешканці окупованої Нової Каховки збирали підписи

Мешканці Нової Каховки збирали підписи для отримання компенсацій за зруйноване житло. Фото: Nova Kakhovka is Ukraine

Мешканці тимчасово окупованої Каховки на Херсонщини збирали у Києві підписи щодо законопроєкту № 11161, який передбачає компенсації за зруйноване житло на окупованих росіянами територіях.

Про це повідомили на сторінці благодійного фонду Nova Kakhovka is Ukraine.

Мешканці Нової Каховки вийшли на зустріч, присвячену Дню їхнього рідного міста, яке з початку повномасштабної війни знаходиться під окупацією.

«Зустріч новокаховчан відбулася 22 вересня біля Арки Свободи Українського народу, вона присвячена прийдешньому Дню міста. «Нова Каховка — це Україна» — про це в черговий раз нагадали жителі Нової Каховки та лівобережжя, які виїхали з окупації», — йдеться у дописі.

Зустріч жителів окупованої Нової Каховки у Києві. Фото: Nova Kakhovka is Ukraine Зустріч жителів окупованої Нової Каховки у Києві. Фото: Nova Kakhovka is Ukraine Зустріч жителів окупованої Нової Каховки у Києві. Фото: Nova Kakhovka is Ukraine

На підтримку законопроєкту наразі вдалося зібрати 20 тисяч голосів. Для того, щоб його розглянули у Верховній раді необхідно набрати ще 5 тисяч підписів.

Згідно з пояснювальною запискою, прийняття проєкту закону №11161 спрямоване на:

підтримку соціально-економічного становища внутрішньо переміщених осіб

покращення умов життя ВПО

покращення умов подальшої адаптації ВПО

швидшу інтеграцію ВПО у нові територіальні громади

Проєкту закону №11161 пропонує:

не проводити процедуру обстеження знищеного або пошкодженого нерухомого майна, розташованого на територіях, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ (щодо яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації)

прирівнювати пошкоджені об'єкти на тимчасово окупованих територіях до знищених

спростити процедуру отримання компенсації за зруйновані або пошкоджені об'єкти нерухомого майна для ВПО, які перемістилися із територій, включених до переліку територій бойових дій або ТОТ

Картка законопроєкту. Скриншот з сайту Верховної Ради