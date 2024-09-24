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Росіяни атакували Миколаївщину: уламки збитого «Шахеда» пошкодили господарчу будівлю

Обстріл Миколавщини, Архівне фото: «МикВісті»Обстріл Миколавщини, Архівне фото: «МикВісті»

У ніч на 24 вересня сили протиповітряної оборони знищили в Миколаївській області чотири безпілотних літальних апарата (БПЛА) типу Shahed 131/136.

Про це йдеться у зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що у Миколаївському районі внаслідок падіння уламків одного із збитих БПЛА, пошкоджено неексплуатуєму господарську споруду, внаслідок чого виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждалих немає.

Також учора, 23 вересня, о 14:57, 15:59, 17:16 та 20:17 ворог атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що у неділю, 22 вересня, російські військові 9 разів атакували Миколаївську область FPV-дронами та артилерією. Під ударом були Куцурубська та Очаківська громади.

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