Нові правила Telegram: номери телефонів порушників будуть передаватися владі

Telegram розкриватиме правоохоронцям номери телефонів та IP-адреси користувачів, які порушують правила. Фото з відкритих джерел

Засновник Telegram Павло Дуров повідомив про оновлення умов використання та політики конфіденційності месенджера. Відтепер номери телефонів та IP-адреси користувачів, які порушують правила, будуть розкриватися органам влади.

Він зазначив, що Telegram дозволяє знаходити публічні канали та ботів, але деякі користувачі зловживають цією функцією для продажу нелегальних товарів.

Щоб протидіяти цьому, спеціальна команда модераторів, використовуючи штучний інтелект, зробила недоступним весь проблемний контент у пошуку.

Оновлені умови використання та політика конфіденційності передбачають, що IP-адреси та номери телефонів порушників можуть бути розкриті відповідним органам влади у відповідь на законні запити. Павло Дуров підкреслив, що пошук у Telegram призначений для знаходження друзів і новин, а не для просування нелегальних товарів, і що платформа не дозволить зловмисникам ставити під загрозу її цілісність для майже мільярда користувачів.

Нагадаємо, що в Україні вирішили обмежити використання месенджера Telegram у державних установах, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури. Відтепер працівникам цих сфер заборонено встановлювати та використовувати Telegram на робочих пристроях.

Раніше Павло Дуров заявляв, що Telegram має за мету зберігати нейтралітет та не ставати «гравцем у геополітику».

Затримання Дурова: що відомо

Павла Дурова затримали в суботу, 24 серпня, у паризькому аеропорту Ле Бурже. ЗМІ повідомляли, що ордер на арешт було видано в рамках розслідування ймовірних злочинів, включаючи шахрайство, незаконний обіг наркотиків, організовану злочинність та інші. Дурова можуть звинуватити в тому, що він не вживав заходів для запобігання злочинному використанню Telegram.

Учора, 26 серпня, у Франції продовжили термін утримання під вартою засновника та керівника Telegram Павла Дурова ще на 48 годин. Зазначається, що термін арешту було продовжено вночі в неділю слідчим суддею. Початковий період затримання може тривати щонайбільше до 96 годин, після цього затриманого або мають відпустити, або висунути йому звинувачення.

Також Французька влада видала ордери на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова та його брата-співзасновника Telegram — Миколи Дурова.

Павло Дуров прокоментував свій арешт у Франції, назвавши звинувачення проти нього «хибним підходом».

На його думку, «використання законів досмартфонної ери для звинувачення генерального директора у злочинах, скоєних третіми сторонами на платформі, якою він керує, є хибним підходом».

Він зазначив, що затримання стало для нього несподіванкою також через те, що Telegram має офіційного представника в ЄС, який приймає і відповідає на запити ЄС, а французька влада мала безліч способів зв'язатися з ним, щоб попросити про допомогу.