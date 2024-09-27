Очолив управління окупаційного міністерства: мешканця Херсонщини судитимуть за підозрою у колабораціонізмі

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Мешканця Херсонщини судитимуть за фактом колабораційної діяльності. Він очолював управління окупаційного міністерства.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Слідчі встановили, що обвинувачений у 2022 році очолив так зване управління праці та соціальної політики Херсонського міського округу, що було у структурі окупаційного міністерства праці та соціальної політики.

На псевдопосаді він організовував діяльність «управління» та підпорядкованих йому працівників, вживав заходів для забезпечення матеріальними ресурсами, приймав громадян для надання консультацій.

За вчинені дії йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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