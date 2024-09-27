На Херсонщині судитимуть окупаційного очільника Олешківської адміністрації: йому загрожує до 10 років увʼязнення

На Херсонщині судитимуть окупаційного очільника Олешківської адміністрації, фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці на Херсонщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного з комунальних підприємств за фактом колабораціонізму.

За інформацією Херсонської обласної прокуратури, чоловік у травні 2022 році пішов на співпрацю з РФ, внаслідок чого його призначили на посаду «голови» Олешок у Херсонському районі.

На незаконній посаді він затверджував бюджет та рішення місцевої «ради депутатів», регламентував повноваження підприємств та так званих «органів місцевого самоврядування», а також передав у користування фейковій «адміністрації» автомобіль, який раніше належав очолюваному ним підприємству.

Чоловіку загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна, повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, що мешканця Херсонщини судитимуть за фактом колабораційної діяльності. Він очолював управління окупаційного міністерства.