На Херсонщині судитимуть окупаційного очільника Олешківської адміністрації: йому загрожує до 10 років увʼязнення
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- Марія Хаміцевич
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23:44, 27 вересня, 2024
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Правоохоронці на Херсонщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного з комунальних підприємств за фактом колабораціонізму.
За інформацією Херсонської обласної прокуратури, чоловік у травні 2022 році пішов на співпрацю з РФ, внаслідок чого його призначили на посаду «голови» Олешок у Херсонському районі.
На незаконній посаді він затверджував бюджет та рішення місцевої «ради депутатів», регламентував повноваження підприємств та так званих «органів місцевого самоврядування», а також передав у користування фейковій «адміністрації» автомобіль, який раніше належав очолюваному ним підприємству.
Чоловіку загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна, повідомили в прокуратурі.
Нагадаємо, що мешканця Херсонщини судитимуть за фактом колабораційної діяльності. Він очолював управління окупаційного міністерства.