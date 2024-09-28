МОЗ затвердив перелік випадків, за яких призначатимуть медичний канабіс

Міністерство охорони здоровʼя України затвердило перелік хвороб і станів, за яких призначатиметься медичний канабіс.

Відповідний перелік зʼявився на сайті МОЗ.

Там зазначено, що перелік заснований на найсучасніших дослідженнях, також його періодично оновлюватимуть, коли зʼявлятимуться нові доказові дослідження.

Ліки на основі медичного канабісу можна буде отримати виключно за електронним рецептом лікаря — ці дані будуть в електронній системі охорони здоров’я.

Медичний канабіс призначатимуть при хронічних або нейропатичних болях, якщо є:

злоякісні новоутворення;

діабетична нейропатія;

розсіяний склероз;

ураження трійчастого та лицевого нерва;

невралгія внаслідок оперізувального лишаю;

ураження нервових корінців та сплетінь;

компресія нервових корінців та сплетінь при хворобах;

мононевропатія верхньої кінцівки;

мононевропатія нижньої кінцівки;

поліневропатія та інші ураження периферичної нервової системи;

церебральний параліч та інші паралітичні синдроми;

травми спинного мозку;

внутрішньочерепні травми.

Нагадаємо, в лютому 2024 року Володимир Зеленський підписав закон про регулювання обігу медичного канабісу, який Верховна Рада прийняла у другому читанні 21 грудня.

Шлях до легалайзу

Верховна Рада вже намагалася легалізувати медичний канабіс. Ще минулого скликання: у травні 2019 року понад 50 нардепів з різних фракцій (БПП, «Народного фронту», «Батьківщини» та «Самопомочі») зареєстрували проєкт закону 10313 «Про забезпечення фундаментального права на життя». Однак після того, як президент Володимир Зеленський розпустив парламент, документ зняли з розгляду — так передбачає регламент.

2 червня 2021 року група нардепів зі «Слуги народу», «Голосу», «За майбутнє» та «Європейської солідарності» зареєструвала новий проєкт — 5596 — про регулювання обігу конопель у медичних цілях і науково-технічній діяльності на вимогу електронної петиції, яку підписали понад 25 тисяч людей.

13 липня 2021 року, в останній пленарний тиждень роботи парламенту перед літніми канікулами, Володимир Зеленський скликав позачергове засідання, де серед невідкладних питань визначив саме законопроєкт про медичний канабіс. Хоча на той момент у президентській фракції вже не було єдиної позиції. Тоді проти легалайзу категорично виступали голова податкового комітету Данило Гетманцев і згаданий уже Максим Бужанський. У результаті лише 184 парламентарі натиснули зелені кнопки, проваливши законопроєкт у першому читанні. Так само не вистачило голосів, щоб направити документ на доопрацювання в комітет.

Лише через рік, 10 червня 2022-го, у Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт №7457 про розширення доступу до препаратів медичного канабісу для лікування низки хвороб. У лютому цього року профільний комітет — з питань здоров'я нації — рекомендував прийняти його за основу. А 28 червня 2023 року під час промови в парламенті до Дня Конституції України президент заявив, що слід нарешті «чесно легалізувати» ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво.

Важливо, що урядовий проєкт не вводить вільного придбання-продажу канабісу. Основна мета — це обмежений і контрольований державою обіг для чітко визначених цілей: медичні, промислові і науково-технічні. Так само цей законопроєкт не звільняє від відповідальності за незаконний обіг канабісу.