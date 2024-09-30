В топонімічній комісії кажуть, що для демонтажу пам'ятника Пушкіну в Одесі не потрібен дозвіл ЮНЕСКО: «Можна прибрати хоч завтра»

Пам'ятник Олександру Пушкіну в Одесі, фото: Getty Images

Член робочої групи з перейменування при Одеській обласній військовій адміністрації Артем Карташов повідомив, що для демонтажу пам'ятника російському поету Олександру Пушкіну в центрі міста не потрібен дозвіл ЮНЕСКО.

Про це він сказав в ефірі «Українське радіо. Одеса», пишуть «МикВісті».

Як відомо, у липні 2024 року очільник Одеської ОВА Олег Кіпер підписав розпорядження про демонтаж пам'ятника Олександру Пушкіну у центрі Одеси. Однак міська влада акцентує на необхідності погодити це рішення з ЮНЕСКО.

Артем Карташов пояснив, що у листопаді 2023 року уряд виключив цей пам'ятник з реєстру пам’яток національного значення. Тому, додав він, спеціальний дозвіл для його демонтажу не потрібен.

— Пам'ятник Пушкіну не є об’єктом, який під особливою охороною, він не має статусу пам’ятки з минулого року, тому його можна прибрати хоч завтра. Потрібні лише активні дії місцевої влади. Єдиний персоніфікований пам’ятник, який охороняється ЮНЕСКО і входить в архітектурне середовище — це пам’ятник Дюку Де Рішельє, але щодо нього немає рішень про його демонтаж і не може бути, — сказав Артем Карташов.

Він вважає, що міська влада займається маніпуляцією, кажучи про те, що для демонтажу потрібно отримати погодження ЮНЕСКО.

— У ЮНЕСКО не потрібно просити жодних погоджень у питаннях перейменування вулиць, у питаннях демонтажу пам’ятників, у відповідності закону про деколонізацію. Це маніпуляція, яка з разу в раз озвучується і розповідають нам, що Одесі загрожує виключення зі статусу ЮНЕСКО, якщо реалізувати закон про деколонізацію. Якщо йти за таким шляхом, то про встановлення будь-якої урни й перенесення лавок в охоронній зоні ЮНЕСКО необхідно інформувати комітет. Але це абсолютно неправда, — вважає він.

Нагадаємо, в Одесі планують демонтувати 19 архітектурних пам’яток. Серед них є об'єкти, які містять символіку російської імперської політики.

Виконком погодив перелік пам’ятників на демонтаж під час засідання 26 вересня 2024 року. У списку 7 з 19 об’єктів мають статус пам’яток культурної спадщини.

Режисер та продюсер, засновник телеканалу «1+1» Олександр Роднянський висловився проти такого рішення влади. Він акцентував увагу на тому, що діячі, памятники яких планує знести міська влада, є частиною історії Одеси.

А до цього очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що в місті знесуть пам’ятник Олександру Пушкіну. Він повідомив, що всі необхідні розпорядження вже підписано та розіслано відповідним структурам. При цьому топонімічна комісія Одеси рекомендувала залишити монументи російським діячам – письменнику Олександру Пушкіну та князю Михайлу Воронцову.