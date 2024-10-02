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Для школярів планують зробити безкоштовним проїзд у комунальних автобусах Миколаєва

Куплені в лізинг автобуси для Миколаєва, травень 2019 року, архівне фото «МикВісті»Куплені в лізинг автобуси для Миколаєва, травень 2019 року, архівне фото «МикВісті»

Проїзд у комунальних автобусах Миколаєва планують зробити безкоштовним для школярів. Для цього їм потрібно буде лише надати діючий учнівський квиток. 

Відповідний проєкт рішення був опублікований 2 жовтня на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

У разі ухвалення цього рішення безкоштовним проїзд для школярів буде лише на період дії воєнного стану в Україні. 

«З метою соціального захисту дітей та підлітків та на період дії воєнного стану в Україні встановити для дітей шкільного віку, при наявності діючого учнівського квитка, безкоштовну вартість проїзду автобусами на міських маршрутах», — йдеться у повідомлення. 

Читайте також статтю «МикВісті» «Громадський транспорт Миколаєва: відновлення завдяки міжнародній підтримці».

Нестача водіїв у Миколаєві

Майже рік тому, у листопаді 2023 року, Норвегія передала Миколаєву пасажирські автобуси, кожний з яких може вмістити майже 100 осіб. Планувалось, що автобуси будуть курсувати в Корабельний район, проте у міста виникли труднощі із введенням в експлуатацію нових автобусів через недостатню кількість водіїв.

Проблема з нестачею водіїв виникла і в сусідній Одесі. Там не вистачає людей для роботи на автобусах, які подарувало місто-побратим Регенсбург. З необхідних 18 водіїв є тільки сім.

Пізніше заступник начальника управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради Олег Кукса заявив, що за 2022-2024 роки кількість громадського транспорту у Миколаєві скоротилася з 700 до 387. І нестача водіїв — головна проблема для ефективної роботи громадського транспорту в Миколаєві.

Також жителі віддалених районів Миколаєва поскаржилися на проблему з громадським транспортом у віддалених районах міста. Міський голова Олександр Сєнкевич відповів, що чоловіки не хочуть йти працювати водіями через мобілізацію

У травні міський голова також заявив, що через через мобілізацію на маршрутах курсуватиме на два автобуси менше

Разом з цим голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.

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