У Миколаївській області стартує безкоштовне навчання психологів та педагогів
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- Олена Козубовська
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14:15, 03 жовтня, 2024
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Жителі Миколаївської області можуть долучитися до безкоштовних онлайн-курсів для психологів.
Про це повідомили у громадській організації «Асоціація інноваційної та цифрової освіти».
Асоціація реалізує проєкт спільно з Міністерством освіти і науки України та міжнародним фондом ЮНІСЕФ.
Навчання організовують для практикуючих психологів, соціальних працівників та методистів. Воно передбачає цикл онлайн-тренінгів з підтримки психічного здоров'я та психосоціальної допомоги.
Курс триватиме протягом листопада та грудня цього року.
Нагадаємо, 9 вересня, на базі комунального підприємства «Миколаївелектротранс» 30 студентів розпочали навчання на водіїв тролейбусів у новому навчальному класі.