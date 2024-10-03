  • четвер

    3 жовтня, 2024

  • 21.3°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 3 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 21.3° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаївській області стартує безкоштовне навчання психологів та педагогів

Миколаївців запрошують на онлайн-курс для психологів. Фото: Асоціація інноваційної та цифрової освітиМиколаївців запрошують на онлайн-курс для психологів. Фото: Асоціація інноваційної та цифрової освіти

Жителі Миколаївської області можуть долучитися до безкоштовних онлайн-курсів для психологів.

Про це повідомили у громадській організації «Асоціація інноваційної та цифрової освіти».

Асоціація реалізує проєкт спільно з Міністерством освіти і науки України та міжнародним фондом ЮНІСЕФ.

Навчання організовують для практикуючих психологів, соціальних працівників та методистів. Воно передбачає цикл онлайн-тренінгів з підтримки психічного здоров'я та психосоціальної допомоги.

Курс триватиме протягом листопада та грудня цього року.

Нагадаємо, 9 вересня, на базі комунального підприємства «Миколаївелектротранс» 30 студентів розпочали навчання на водіїв тролейбусів у новому навчальному класі.

Читайте також:

новини

У Миколаєві планують встановити ще одну зупинку громадського транспорту на ПГУ за ₴371 тис.

Аліна Квітко
новини

Стрільба з лука, польова кухня, розпалювання ватри: як у Миколаєві відзначили День козацтва

Олена Козубовська
новини

В електротрансі відповіли, коли запустять тролейбуси у Корабельний район Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Миколаївські спортсмени змагалися за медалі від Федерації тенісу України

Олена Козубовська
новини

Тендер на декомунізацію меморіалу Ольшанців не відбувся: не знайшлось підрядника

Аліна Квітко

Збій у роботі Telegram: користувачі скаржаться на проблеми з підключенням

Олена Козубовська

Миколаївська прокуратура повернула громаді ставок і землю: орендар використовував ділянку незаконно

Росія вдарила «Шахедами» по Одещині: Кіпер просить США про додаткові засоби ППО

У Миколаєві планують встановити ще одну зупинку громадського транспорту на ПГУ за ₴371 тис.