У Миколаївській області стартує безкоштовне навчання психологів та педагогів

Миколаївців запрошують на онлайн-курс для психологів. Фото: Асоціація інноваційної та цифрової освіти

Жителі Миколаївської області можуть долучитися до безкоштовних онлайн-курсів для психологів.

Про це повідомили у громадській організації «Асоціація інноваційної та цифрової освіти».

Асоціація реалізує проєкт спільно з Міністерством освіти і науки України та міжнародним фондом ЮНІСЕФ.

Навчання організовують для практикуючих психологів, соціальних працівників та методистів. Воно передбачає цикл онлайн-тренінгів з підтримки психічного здоров'я та психосоціальної допомоги.

Курс триватиме протягом листопада та грудня цього року.

Нагадаємо, 9 вересня, на базі комунального підприємства «Миколаївелектротранс» 30 студентів розпочали навчання на водіїв тролейбусів у новому навчальному класі.