Для прифронтових областей змінили умови пільгової іпотеки єОселя

Кабінет Міністрів України змінив умови пільгової іпотеки за програмою єОселя. Архівне фото "МикВісті"

Кабінет Міністрів України змінив умови пільгової іпотеки за програмою єОселя. Тепер у Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях можна буде придбати житло, яке старше 10 років.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

«Сьогодні ми ухвалили зміни до програми єОселя, які сприятимуть поверненню людей на деокуповані території та підтримці внутрішньо переміщених осіб», — зазначив він.

За словами прем’єра, єОселя — це урядова програма, завдяки якій 13 тисяч сімей вже отримали власне житло. Перший внесок за іпотекою за програмою єОселя можна покрити за рахунок сертифікату єВідновлення.

Раніше повідомлялося, що українці, які через війну втратили житло, зможуть використати житловий сертифікат «єВідновлення», щоб сплатити перший внесок за іпотеку за програмою «єОселя».

Мешканці Херсонщини, чиє житло було пошкоджене або зруйноване через російські обстріли отримали понад 1,6 мільярда гривень на відновлення або купівлю нового житла.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що загалом у Херсонській області налічують понад 30 тисяч пошкоджених та зруйнованих російськими боєприпасами об'єктів.