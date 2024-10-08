У центрі Одеси жінка намагалася вивісити російський прапор, її зупинили перехожі

У центрі Одеси жінка намагалася вивісити російський прапор, фото: Нацполіції в Одеській області

Вчора ввечері, 7 жовтня, на Європейській площі в Одесі жінка намагалась повісити триколор. Її зупинили перехожі, згодом жінку забрали до поліції.

У Головному управлінні Нацполіції в Одеській області повідомили, що жінка вже дала покази.

У медіа потрапило відео, на якому жінка піднялась на постамент, де колись стояв монумент «Засновникам Одеси», центральною фігурою якого була російська імператриця Катерина II, та намагалася повісити прапор країни-агресора, але їй завадили містяни.

Люди кричали, вимагаючи, щоб вона припинила, а потім один з чоловіків вирвав в неї з рук російський прапор.

Одна з жінок нагадала їй, що від російської ракети нещодавно загинула людина. Та у відповідь почала сперечатися та запевняти, що ракети по Одесі запустила не Росія, а зараз йде «гібридна війна».

Коли її примусили зняти окуляри, вона сказала російською: «Ахмат» — сила, Росія — мощь, Аллаху акбар, Бог — один, ребята».

Поліцейські прибули на місце події та забрали жінку до відділку, вони обіцяли надати правову кваліфікацію її діям.

Нагадаємо, що в ніч на 8 жовтня російська армія упродовж чотирьох годин тероризувала Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок атак почалися пожежі.