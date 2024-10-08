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Внаслідок атаки РФ на Одещину виникла пожежа у багатоповерхівці

В ніч на 8 жовтня російська армія упродовж чотирьох годин тероризувала Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок атак почалися пожежі.

Як повідомив очільник Одеської області Олег Кіпер, сили Протиповітряної  оборони знищили «більшість «Шахедів». 

У Чорноморську унаслідок атаки сталося загорання квартир на четвертому, пʼятому та шостому поверхах. Пожежу площею 100 м2 ліквідували вогнеборці. 

Внаслідок атаки РФ на Одещину виникла пожежа у багатоповерхівці, фото: Одеська ОВАВнаслідок атаки РФ на Одещину виникла пожежа у багатоповерхівці, фото: Одеська ОВА
Внаслідок атаки РФ на Одещину виникла пожежа у багатоповерхівці, фото: Одеська ОВАВнаслідок атаки РФ на Одещину виникла пожежа у багатоповерхівці, фото: Одеська ОВА

Також в Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі з подальшим загоранням, вогонь ліквідували на площі 50 м2.

Ще один безпілотник впав на відкритій території без детонації. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Внаслідок атаки РФ на Одещину виникла пожежа у багатоповерхівці, фото: Одеська ОВАВнаслідок атаки РФ на Одещину виникла пожежа у багатоповерхівці, фото: Одеська ОВА
Внаслідок атаки РФ на Одещину виникла пожежа у багатоповерхівці, фото: Одеська ОВАВнаслідок атаки РФ на Одещину виникла пожежа у багатоповерхівці, фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, що 7 жовтня, російська армія завдала ударів по Херсону та ще 15 населеним пунктам області. Внаслідок чого одна людина загинула, ще 24 — дістали поранення, з них — чотири дитини.

Також 7 жовтня, після 10:00 російські окупанти завдали авіаудару по Херсону. Постраждали 23 людини, з них двоє дітей.

Як написав голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, усі поранені отримають одноразову грошову допомогу з міського бюджету. На дорослого вона становить 20 тисяч гривень, на дитину — 30 тисяч гривень.

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