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В Одеській області Антимонопольний комітет оштрафував компанії за змову у тендерах

«Енергомир», фото з відкритих джерел«Енергомир», фото з відкритих джерел

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України на засіданні у вівторок ухвалила рішення покарати дві компанії за змову, яка дозволила їм вигравати тендери на проведення електроробіт в Одеській області.

Як написали у відомстві, компанії «Енергомир» та «Укренергомонтаж» узгодили свої дії щодо відсутності конкуренції і таким чином отримали перевагу під час процесу торгів.

Їм вдалося виграти право провести капітальний ремонт мереж у порту «Южний», замінити обладнання в Одеському державному університеті внутрішніх справ, а також виконати низку робіт для Міської клінічної інфекційної лікарні. Загальна очікувана вартість усіх цих закупівель склала понад 81 мільйон гривень. 

За змову компанії покарані штрафом у розмірі близько 10,2 мільйона гривень. Також упродовж наступних трьох років, відповідно до законодавства, вони вже не зможуть брати участь у тендерах.

Нагадаємо, що миколаївський бізнесмен, керівник компанії «ВіК Технології» Олександр Жак розповів, що вже рік не може оскаржити у суді рішення Антимонопольного комітету, який став на сторону Миколаївської ОВА у питанні законності укладених договорів на реконструкцію частини водогону у межах міста.

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