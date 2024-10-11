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Закликав до псевдореферендуму: мешканця Херсощини підозрюють у колабораціонізмі

Мешканцю Херсонщини, який закликав брати участь у псевдореферендумі, повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Чоловікові обрали запобіжний захід — тримання під вартою, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

За даними слідства, підозрюваний у вересні 2022 року доєднався до складу однієї з так званих «ДВК», що діяла на території Херсона. Чоловік працював на території дільниці, видавав «бюлетені», перевіряв списки «виборців». А також пропонував місцевим жителям брати участь у псевдореферендумі.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Санкція стаття передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що правоохоронці на Херсонщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного з комунальних підприємств за фактом колабораціонізму. Чоловік у травні 2022 році пішов на співпрацю з РФ, внаслідок чого його призначили на посаду «голови» Олешок у Херсонському районі.

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