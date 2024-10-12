МОЗ змінює підхід до визначення інвалідності, щоб уникнути порушень закону

МОЗ запроваджує реформу МСЕК. Фото для ілюстрації з сайту interbuh

Міністерство охорони здоров'я України розпочало реалізацію змін у системі медико-соціальної експертизи (МСЕК). Ця реформа повністю оновить підхід до визначення інвалідності.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, 10 жовтня відбулася зустріч із представниками громадських організацій та експертами, де презентували новий законопроєкт.

Він передбачає внесення змін до 27 законів та кодексів України, що істотно змінить підходи до медичної частини експертизи.

В пресслужбі МОЗ також повідомили, що лише з початку року викрито 77 осіб причетних до корупційних злочинів у сфері діяльності МСЕК. Крім того, виявлено 7 злочинних угрупувань з-поміж представників комісій. Спільно з правоохоронними органами в МОЗ вже опрацювали майже 19 тисяч медико-експертних справ.

Одним з основних нововведень є зміна термінології. Замість МСЕК пропонують впровадити нову систему оцінювання повсякденного функціонування людини. Процедуру проводитимуть у кластерних та надкластерних лікарнях, що має спростити доступ до послуг та покращити якість роботи експертів. Особливу увагу в реформі приділяють цифровізації процесу: обов'язкове використання електронної системи охорони здоров'я (ЄЗОЗ) допоможе зробити ухвалення рішень прозорішим та базованим на точних медичних даних.

Процедура направлення на експертизу також стане простішою. Лікарі зможуть самостійно направляти пацієнтів на основі чітко визначених критеріїв, без необхідності рішень лікарсько-консультативної комісії. Новий порядок передбачає підтвердження даних через електронну систему.

Зміни торкнуться й фінансування процесу. Кожне оцінювання буде оплачуватися Національною службою здоров'я України за рахунок окремої бюджетної програми. Повний перехід на нову систему планують завершити до 2025 року, коли МСЕК у його нинішньому вигляді буде скасовано.

Водночас реформа не вплине на статус осіб з інвалідністю та порядок визначення груп інвалідності. Соціальні гарантії для людей з інвалідністю та процедура оцінювання для дітей залишаться без змін.

Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині правоохоронці завершили досудове розслідування щодо двох обвинувачуваних, які за даними поліції, підробляли медичні довідки для військовозобов'язаних. Завдяки підробленим документам про інвалідність, чоловіків звільняли з військового обліку та давали дозвіл на виїзд за кордон.