В Миколаївській ОВА планують до кінця року добудувати амбулаторію у селі Мостове: на це витратять ₴7,7 млн

Сімейна амбулаторія у селі Мостове у процесі будівництва, фото: державна система DREAM

До кінця 2024 року у селі Мостове Доманівського району Миколаївської області планують добудувати сімейну амбулаторію. На це передбачено ще 7,7 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Замовник робіт – Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА.

Підрядник, згідно тендерної документації, до 31 грудня 2024 року має виконати загальнобудівельні роботи, провести всі необхідні комунікації, зробити вентиляцію, систему опалення, пожежну сигналізацію, блискавкозахист, електроосвітлення, забезпечити лікарню компʼютернею мережею та технологічним обладнанням.

Сімейна амбулаторія у селі Мостове у процесі будівництва, фото: державна система DREAM Сімейна амбулаторія у селі Мостове у процесі будівництва, фото: державна система DREAM

Водночас він має виконати благоустрій прилеглої території, встановити малі архітектурні форми, облаштувати сміттєвий майданчик, а також озеленити територію.

Загальна вартість будівництва амбулаторії у селі Мостове склала 14,3 мільйона гривень, свідчать дані на сайті державної системи DREAM. Усі кошти на будівництво медзакладу виділили з державного бюджету, вказується там.

Варто зазначити, що ще до повномасштабної війни проєкт будівництва амбулаторії реалізовувався за програмою «Велике будівництво». Станом на вересень 2021 року в Миколаївській ОВА повідомляли, що будівельники підрядної організації уже завершили кладку перестінків та розпочали роботи з кладки фронтону. Також завезено металопластикові вироби для встановлення.

У 2020 році договір на будівництво обʼєкта за 11,1 мільйона гривень уклали з компанією «Будівельна фірма «Споруда». Усі роботи вона мала завершити до кінця того ж року, однак строки завершення робіт декілька разів переносили. В серпні 2023 року фірма повідомила про припинення своєї діяльності, тому з нею розірвали договір. Загалом підряднику виплатили 6,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів Миколаївської ОВА в кінці серпня уклав два договори на реконструкцію будівель Баштанської багатопрофільної лікарні.