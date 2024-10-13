  • неділя

    13 жовтня, 2024

  • 12.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 13 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 12.9° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В застосунку «Армія+» зʼявляться навчальні курси, е-посвідчення та програма лояльності для воїнів

Застосунок «Армія+» отримає велике оновлення. Зокрема, там зʼявляться навчальні курси.

Про такі плани розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За словами заступниці міністра, ключові нововведення «Армія+» включатимуть:

  • навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;
  • цифровий аналог військового квитка, що матиме таку саму юридичну силу, що й паперовий;
  • систему бонусів, знижок і соціальних пільг для військових.

Щодо застосунку «Резерв+», то в ньому зʼявиться інноваційний сервіс рекрутингу. Це дозволить військовозобовʼязаним переглядати актуальні вакансії у військових частинах.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський презентував цифровий застосунок «Армія+», який має стати ключовим елементом цифрової держави, спрощуючи роботу та бюрократію в армії. Застосунок надасть військовим можливість ефективніше виконувати завдання та забезпечить комунікацію між ними.

Останні новини про: Резерв+

Фейковий застосунок «Резерв+»: у Міноборони попередили про небезпеку
В Україні запровадять електронні направлення на ВЛК через «Резерв+»
Міноборони планує перетворити «Резерв+» на онлайн-ТЦК

Читайте також:

новини

«М86». У Миколаєві відкрили виставку, присвячену обороні Маріуполя

Юлія Бойченко
новини

«Цього року будівництва не буде», — у Миколаєві не знайшли гроші на нову тепломережу за майже пів мільярда гривень

Олена Козубовська
новини

«Постраждали до 10 людей», — у патрульній поліції прокоментували аварію з тролейбусом на проспекті у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївболтеплоенерго» заборгувало ₴500 млн «Нафтогазу»: чи вплине це на опалювальний сезон

Олена Козубовська
новини

Росія завдала подвійного удару по Миколаєву

Олена Козубовська

Останні новини про: Резерв+

Міноборони планує перетворити «Резерв+» на онлайн-ТЦК
В Україні запровадять електронні направлення на ВЛК через «Резерв+»
Фейковий застосунок «Резерв+»: у Міноборони попередили про небезпеку

Мешканцям житлового будинку у центрі Миколаєва відновлять пошкоджений обстрілом дах: це коштуватиме ₴231 тис.

«Ми готові, сподіваюсь будемо без аварій», — Кім розповів про старт опалювального сезону на Миколаївщині

На міському пляжі Південноукраїнська хочуть встановити спортивні тренажери: на це витратять ₴364 тисячі

В Миколаївській ОВА планують до кінця року добудувати амбулаторію у селі Мостове: на це витратять ₴7,7 млн