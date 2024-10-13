В застосунку «Армія+» зʼявляться навчальні курси, е-посвідчення та програма лояльності для воїнів
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- Юлія Бойченко
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22:19, 13 жовтня, 2024
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Застосунок «Армія+» отримає велике оновлення. Зокрема, там зʼявляться навчальні курси.
Про такі плани розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
За словами заступниці міністра, ключові нововведення «Армія+» включатимуть:
- навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;
- цифровий аналог військового квитка, що матиме таку саму юридичну силу, що й паперовий;
- систему бонусів, знижок і соціальних пільг для військових.
Щодо застосунку «Резерв+», то в ньому зʼявиться інноваційний сервіс рекрутингу. Це дозволить військовозобовʼязаним переглядати актуальні вакансії у військових частинах.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський презентував цифровий застосунок «Армія+», який має стати ключовим елементом цифрової держави, спрощуючи роботу та бюрократію в армії. Застосунок надасть військовим можливість ефективніше виконувати завдання та забезпечить комунікацію між ними.
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