В застосунку «Армія+» зʼявляться навчальні курси, е-посвідчення та програма лояльності для воїнів

Застосунок «Армія+» отримає велике оновлення. Зокрема, там зʼявляться навчальні курси.

Про такі плани розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За словами заступниці міністра, ключові нововведення «Армія+» включатимуть:

навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;

цифровий аналог військового квитка, що матиме таку саму юридичну силу, що й паперовий;

систему бонусів, знижок і соціальних пільг для військових.

Щодо застосунку «Резерв+», то в ньому зʼявиться інноваційний сервіс рекрутингу. Це дозволить військовозобовʼязаним переглядати актуальні вакансії у військових частинах.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський презентував цифровий застосунок «Армія+», який має стати ключовим елементом цифрової держави, спрощуючи роботу та бюрократію в армії. Застосунок надасть військовим можливість ефективніше виконувати завдання та забезпечить комунікацію між ними.